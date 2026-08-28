Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 29 de agosto 2026

Andy Kusnetzoff estará nuevamente al frente de PH: Podemos Hablar este sábado 29 de agosto por Telefe.

Este sábado 29 de agosto, PH: Podemos Hablar tendrá una nueva emisión por Telefe con Andy Kusnetzoff al frente. El ciclo volverá a reunir a figuras del espectáculo, el deporte y los medios para compartir historias, anécdotas y experiencias de sus trayectorias profesionales y personales.

PH: Podemos Hablar: a qué hora empieza el programa

La nueva edición de PH: Podemos Hablar se podrá ver este sábado 29 de agosto desde las 21:30 por Telefe. Como ocurre habitualmente, Andy Kusnetzoff será el encargado de conducir el encuentro y guiar las conversaciones entre los distintos invitados.

El formato propone un espacio en el que las figuras convocadas pueden abordar diferentes momentos de sus vidas, tanto vinculados con sus carreras como con experiencias personales. A partir de distintas consignas, el conductor genera encuentros y charlas que suelen dejar declaraciones sobre la actualidad del espectáculo, el deporte y la televisión.

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar este sábado

La emisión contará con cinco invitados provenientes de diferentes ámbitos. La lista de figuras que participarán del programa está integrada por:

Maxi López , exfutbolista y empresario.

, exfutbolista y empresario. Georgina Barbarossa , actriz, conductora y figura de la televisión.

, actriz, conductora y figura de la televisión. Ingrid Grudke , modelo y personalidad vinculada al espectáculo.

, modelo y personalidad vinculada al espectáculo. Gastón Edul , periodista especializado en deportes.

, periodista especializado en deportes. Julieta Poggio, actriz, bailarina y conductora.

La combinación de perfiles permitirá abordar temas diversos durante la emisión, con protagonistas que cuentan con recorridos muy diferentes dentro de los medios, el deporte y el entretenimiento.

Maxi López y Gastón Edul, las figuras vinculadas al fútbol

Entre los invitados se destacan dos nombres relacionados directamente con el mundo del fútbol. Maxi López llegará al programa con una trayectoria desarrollada como futbolista, además de su posterior actividad empresarial. Su presencia también permitirá conocer aspectos de su vida personal y distintas etapas de su carrera.

Gastón Edul, en tanto, aportará su experiencia como periodista deportivo. El comunicador ganó una importante exposición por su cobertura de la Selección Argentina y de distintos acontecimientos vinculados al fútbol internacional.

La participación de ambos invitados sumará una mirada diferente a las conversaciones de la noche y permitirá que el deporte tenga un lugar destacado dentro de la emisión.

El programa reunirá a cinco figuras de distintos ámbitos, quienes compartirán historias, experiencias y momentos de sus vida

Georgina Barbarossa, Ingrid Grudke y Julieta Poggio completan la mesa

Georgina Barbarossa será otra de las protagonistas de esta edición. Con una extensa trayectoria en televisión, teatro y espectáculos, la actriz y conductora es una de las figuras reconocidas del medio argentino y podrá repasar diferentes momentos de su carrera.

Ingrid Grudke también formará parte de la mesa. La modelo, que desarrolló gran parte de su trayectoria en el mundo de la moda y el entretenimiento, se sumará a las conversaciones propuestas por Kusnetzoff.

Por último, Julieta Poggio completará el grupo de invitados. La actriz, bailarina y conductora se consolidó como una de las figuras jóvenes con mayor presencia en la televisión y las plataformas digitales durante los últimos años.

Con esta combinación de invitados, PH: Podemos Hablar volverá a apostar por historias personales, experiencias profesionales y conversaciones distendidas. La emisión podrá verse este sábado 29 de agosto desde las 21:30 por Telefe, con Andy Kusnetzoff como conductor.