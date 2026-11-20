En esta oportunidad, el ciclo recibirá a cinco figuras de distintos ámbitos, entre ellas artistas, periodistas y referentes del streaming

Este sábado 21 de noviembre, PH: Podemos Hablar regresa a la pantalla de Telefe con una nueva emisión conducida por Andy Kusnetzoff. El ciclo de entrevistas tendrá una mesa integrada por figuras de la música, el espectáculo, el periodismo y el streaming, en una noche marcada por la competencia televisiva.

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PH: Podemos Hablar: quiénes son los invitados del sábado 21 de noviembre

El programa se emitirá a las 21.30 por Telefe y volverá a reunir a cinco personalidades de distintos ámbitos para compartir experiencias, anécdotas y momentos destacados de sus vidas profesionales y personales.

En esta oportunidad, los invitados de PH: Podemos Hablar serán:

Walas: cantante de Massacre y ex participante de MasterChef Celebrity.

Sandra Borghi: periodista y conductora de televisión.

Laurita Fernández: actriz, bailarina y conductora.

Flavio Mendoza: coreógrafo, bailarín y productor teatral.

Anita Espósito: integrante del canal de streaming Luzu TV y hermana de Lali Espósito.

La combinación de perfiles artísticos y periodísticos promete una conversación con diferentes miradas sobre la actualidad, las experiencias laborales y los desafíos que atravesaron sus protagonistas.

Walas y Sandra Borghi: música y periodismo en el punto de encuentro

Walas, reconocido por ser el cantante de Massacre, será uno de los representantes del ambiente musical en esta edición. Con una extensa trayectoria al frente de la banda, el artista construyó una identidad propia dentro de la escena del rock argentino. Su participación en MasterChef Celebrity durante 2025 también le permitió acercarse a una audiencia diferente y mostrar una faceta alejada de los escenarios.

Por su parte, Sandra Borghi llegará al programa con su experiencia en el periodismo y la conducción televisiva. A lo largo de su carrera, se consolidó como una de las figuras vinculadas a la cobertura de actualidad y la información, con participación en distintos espacios periodísticos.

Laurita Fernández y Flavio Mendoza: dos referentes del espectáculo

Otra de las invitadas será Laurita Fernández, quien desarrolló una carrera que combina la danza, la actuación y la conducción. Su recorrido por la televisión y el teatro la convirtió en una figura reconocida del entretenimiento argentino. A lo largo de los años, participó en programas de entretenimiento, competencias de baile y proyectos teatrales, ampliando su presencia en distintos formatos.

También estará Flavio Mendoza, coreógrafo, bailarín y productor teatral que se destacó por sus grandes espectáculos musicales y propuestas escénicas. A través de producciones que combinan danza, acrobacia y despliegue visual, logró consolidar una trayectoria propia dentro del teatro argentino. Su experiencia detrás de importantes proyectos artísticos lo convirtió en uno de los nombres destacados de la industria del entretenimiento.

Anita Espósito, la representante del streaming en PH: Podemos Hablar

La quinta invitada será Anita Espósito, integrante de Luzu TV, uno de los canales de streaming con mayor presencia en el entretenimiento argentino. Su participación sumará la mirada de una generación vinculada a los nuevos formatos de comunicación y consumo de contenidos digitales.

Además de su actividad en el streaming, Anita es hermana de la cantante y actriz Lali Espósito, una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. Su presencia permitirá incorporar al encuentro experiencias relacionadas con el mundo digital, la exposición pública y los vínculos familiares.

A qué hora y dónde ver PH: Podemos Hablar el sábado 21 de noviembre

Quiénes son los invitados que compartirán la mesa y a qué hora comienza el programa.

La nueva emisión de PH: Podemos Hablar se podrá ver este sábado 21 de noviembre, desde las 21.30, por la pantalla de Telefe. Andy Kusnetzoff volverá a estar al frente del clásico punto de encuentro, donde los invitados comparten historias y atraviesan distintas consignas.

El ciclo competirá directamente con La Noche de Mirtha, el programa conducido por Mirtha Legrand en eltrece, que también se emite en ese horario. De esta manera, ambos formatos volverán a disputar la atención del público durante la noche del sábado.