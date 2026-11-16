Hernán Coronel conmocionó a todos en PH al hablar sobre un duro momento que vivió en plena dictadura: "Llegaba la noche y mi papá..."

Un crudo recuerdo de su infancia compartió Hernán Coronel, líder de Mala Fama, durante su visita a PH: Podemos Hablar. En una charla con Andy Kusnetzoff, el músico reconstruyó una situación que atravesó su familia durante la última dictadura militar y que, pese a su corta edad, todavía conserva en la memoria: su padre pasaba las noches escondido en el techo de su propia casa.

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Todo comenzó cuando Andy le preguntó si su papá había llegado a vivir allí. “Sí, sí. Mi papá pertenecía a un sindicato. Trabajaba en una fábrica que se llamaba Losadur, que hacía cosas de losa”, explicó Coronel.

Luego contó que su padre tenía un cargo importante dentro de la organización gremial, que defendía los derechos de los trabajadores. “Él era, no sé, el tercero o cuarto en importancia. Y ahí, la dictadura hizo desaparecer al presidente del sindicato, al otro, y como que se venía él”, relató.

El recuerdo de Hernán Coronel: “Yo no entendía”

En ese contexto, el hombre comenzó a tomar precauciones para evitar que lo encontraran. “Yo tenía siete añitos, ponele, y era rarísimo porque llegaba la noche y mi papá se iba a dormir al techo con una carpa. Yo no entendía por qué”, recordó.

El cantante también describió cómo hacía su padre para subir al techo y escapar en caso de que llegaran a buscarlo. “Me acuerdo que yo no entendía y, obviamente, mis padres no me decían que era por eso. Pero para mí parecía raro, porque encima no tenía una escalera. Él se ponía una escalera de esas de madera, pum, se subía ahí y tiraba la escalera por si venían los carros, salir corriendo para algún lado”, contó.

Con el paso de los años, Coronel pudo comprender el verdadero motivo de aquella rutina nocturna y dimensionar el miedo que atravesaba su familia. “Después, más de grande, supe bien por qué era eso. ¡Qué loco, qué flash, qué raro, qué horrible!”, expresó.

Finalmente, se detuvo en lo que pudo haber significado para su padre pasar las noches en esas condiciones: “Me imagino él, estar ahí durmiendo en esa carpa y decir: ‘Si entran y matan a mi familia, o si me matan a mí, mi familia se queda sin el sostén de la familia’. Habrá sido duro”.