Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 12 de septiembre 2026

Quiénes son los cinco invitados de PH: Podemos Hablar este sábado 12 de septiembre

Andy Kusnetzoff prepara una nueva emisión de PH: Podemos Hablar para este sábado 12 de septiembre de 2026 por Telefe. El programa volverá a reunir a cinco figuras de distintos ámbitos, con una mesa que combinará experiencias vinculadas a los medios, el deporte, la actuación y el reality show.

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Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar

La lista de participantes fue confirmada por Andy Kusnetzoff el jueves 10 de septiembre, a pocos días de la emisión. La mesa estará integrada por:

Pamela David

Pablo Migliore

Fernán Mirás

Analía Franchín

Tamara Paganini

La selección reúne perfiles muy diferentes, una de las características habituales del ciclo. Cada invitado llegará al estudio con una historia particular y distintos aspectos de su trayectoria para compartir durante la conversación.

Pamela David en PH: Podemos Hablar

Pamela David será una de las protagonistas de la nueva edición de PH: Podemos Hablar. La conductora y figura de los medios tendrá un espacio dedicado a su presente profesional, además de repasar distintos momentos de su recorrido en televisión.

Su trayectoria en los medios será uno de los ejes de la charla junto con otros aspectos de su experiencia personal. La presencia de David aportará a la mesa una mirada relacionada con la televisión y el mundo del espectáculo.

Pablo Migliore hablará de su historia de vida

Pablo Migliore también formará parte de la mesa de este sábado. El exfutbolista tendrá una participación enfocada principalmente en su historia de vida, por fuera de los aspectos estrictamente relacionados con su carrera deportiva.

Su testimonio se sumará a una emisión que busca combinar recorridos diferentes. La conversación permitirá conocer otros aspectos de la vida de Migliore y abordar experiencias que exceden su paso por el fútbol profesional.

Fernán Mirás contará su regreso a los escenarios

Fernán Mirás será otro de los invitados destacados de PH: Podemos Hablar. El actor atravesó un importante desafío de salud tras sufrir un ACV y posteriormente consiguió regresar a los escenarios.

Su participación estará vinculada con ese proceso y con los distintos momentos de su trayectoria artística. El regreso a la actividad teatral representa una parte significativa de su recorrido reciente y será uno de los temas asociados a su presencia en el programa.

Pamela David, Pablo Migliore, Fernán Mirás, Analía Franchín y Tamara Paganini serán los invitados de una noche con historias de vida, televisión, deporte y actuación

Analía Franchín y Tamara Paganini hablarán de Gran Hermano

Analía Franchín y Tamara Paganini completarán la mesa con una experiencia que las vincula directamente: su reciente participación en Gran Hermano.

Las dos formaron parte de la edición Generación Dorada, como participantes y como panelistas. En el programa de Andy Kusnetzoff, ambas podrán compartir sus experiencias y algunos de los momentos relacionados con su paso por el reality.

La presencia de Franchín y Paganini aportará además una mirada diferente sobre el fenómeno de Gran Hermano, en una mesa donde confluirán historias provenientes de ámbitos muy distintos.

Cuándo es PH: Podemos Hablar y quiénes estarán

La nueva edición de PH: Podemos Hablar se emitirá el sábado 12 de septiembre por Telefe, con Andy Kusnetzoff como conductor. Sobre el ciclo, Kusnetzoff sostuvo: “Es de los mejores programas”. Con la mesa confirmada, el programa prepara una nueva noche de conversaciones, testimonios y anécdotas protagonizadas por figuras de diferentes recorridos.