Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar en Telefe del sábado 10 de octubre 2026

Andy Kusnetzoff vuelve a conducir PH Podemos Hablar este sábado 10 de octubre por Telefe, con cinco invitados de distintos ámbitos.

Después de una breve pausa en su programación, Telefe prepara el regreso de PH Podemos Hablar para este sábado 10 de octubre. Andy Kusnetzoff volverá a conducir el ciclo de entrevistas, que reunirá a figuras del espectáculo, el deporte y el periodismo en una noche de historias personales, anécdotas y revelaciones.

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PH Podemos Hablar: quiénes son los invitados del sábado 10 de octubre

Telefe confirmó a través de sus redes sociales los nombres de las cinco personalidades que participarán de la próxima emisión de PH Podemos Hablar. La lista combina figuras habituales del programa con invitados que tendrán la oportunidad de compartir aspectos menos conocidos de sus vidas.

Los invitados de este sábado serán:

Federico Coria

Vicky Xipolitakis

Luis Novaresio

Homero Pettinato

Juana Repetto

Como en cada edición, la dinámica del punto de encuentro buscará generar conversaciones espontáneas entre los participantes, con relatos que abarcan tanto sus trayectorias profesionales como diferentes experiencias personales.

Federico Coria debuta en PH Podemos Hablar

Una de las novedades de la noche será la presencia de Federico Coria, quien participará por primera vez de PH Podemos Hablar. El tenista argentino, de 34 años, tuvo como mejor ubicación en el ranking ATP el puesto 49 y actualmente se encuentra fuera de la clasificación principal.

Su reciente eliminación del Challenger de Buenos Aires volvió a poner el foco sobre su presente deportivo. Además, el jugador dejó abierta la posibilidad de retirarse del tenis, una cuestión que podría ocupar parte de la conversación con el conductor.

Vicky Xipolitakis y Luis Novaresio vuelven al programa de Telefe

Vicky Xipolitakis es una de las invitadas que ya conoce la dinámica del ciclo. Actualmente forma parte de Ariel en su Salsa, el programa de Telefe, mientras continúa atravesando un conflicto judicial con Javier Naselli, padre de su hijo.

Por su parte, Luis Novaresio también regresará al living de Andy Kusnetzoff. El periodista participó en otras oportunidades y suele mostrar en el programa una faceta más personal, alejada de su habitual rol profesional frente a las noticias y las entrevistas.

La presencia de ambos aportará experiencias vinculadas con sus carreras, sus vidas privadas y los acontecimientos que marcaron sus últimos años.

Federico Coria, Vicky Xipolitakis, Luis Novaresio, Homero Pettinato y Juana Repetto serán parte de una nueva emisión que promete anécdotas, confesiones y detalles de sus vidas personales.

Homero Pettinato y Juana Repetto: las historias que pueden sorprender

Homero Pettinato será otro de los nombres destacados de la emisión. El humorista quedó en el centro de la atención después de vivir una situación de extrema tensión durante una transmisión en vivo del canal de streaming Olga, donde recibió amenazas. Su presente profesional y su vida personal podrían formar parte de la charla.

Juana Repetto, en tanto, tendrá espacio para abordar temas que atraviesan su vida cotidiana. La actriz e influencer comparte habitualmente contenido en redes sociales, pero una entrevista extensa podría permitirle profundizar en su experiencia como madre, su relación con su expareja Sebastián Graviotto, su trabajo digital y su regreso al teatro.

Por qué no salió PH Podemos Hablar el sábado pasado

El regreso del programa se producirá después de una interrupción en su calendario habitual. La emisión anterior no salió al aire debido a la transmisión del partido de la Selección Argentina frente a Burkina Faso.

Con Andy Kusnetzoff nuevamente al frente, Telefe retomará así una de sus propuestas de entrevistas y entretenimiento. La combinación de invitados de distintos ámbitos promete una noche centrada en las experiencias personales, los cambios de rumbo y las historias que suelen quedar fuera de la exposición pública.