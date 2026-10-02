Por qué PH: Podemos Hablar no sale este sábado 3 de octubre en Telefe: qué pasa con el programa de Andy Kusnetzoff

PH Podemos Hablar regresó a la pantalla de Telefe con su tradicional formato de entrevistas.

El regreso de PH Podemos Hablar a la pantalla de Telefe había recuperado uno de los espacios clásicos de los sábados por la noche. Sin embargo, el programa de Andy Kusnetzoff tendrá una pausa inesperada este fin de semana, en medio de una modificación especial de la programación del canal.

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PH Podemos Hablar: qué pasó con el programa de Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff no estará al frente de una nueva emisión de PH Podemos Hablar este sábado 3 de octubre. La decisión forma parte de un cambio puntual en la grilla de Telefe y no responde, según la información disponible, a una suspensión definitiva del ciclo.

El programa había regresado a la televisión después de dos temporadas fuera del aire y volvió a ocupar el tradicional espacio de los sábados. Desde su regreso, el ciclo mantuvo su formato de entrevistas y encuentros con figuras del espectáculo, el deporte y otros ámbitos.

La ausencia de este fin de semana está vinculada con una transmisión deportiva que ocupará el horario central de la señal.

Por qué PH no sale este sábado en Telefe

El motivo por el que PH Podemos Hablar no se emitirá este sábado es la transmisión del partido amistoso entre la Selección Argentina y Burkina Faso. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Monumental y forma parte de la serie de amistosos internacionales programados para esta fecha FIFA.

Telefe decidió modificar su programación para darle lugar a una cobertura especial del partido. La transmisión incluirá la previa, el encuentro y el análisis posterior, por lo que el espacio habitual del programa conducido por Kusnetzoff quedará ocupado por la cobertura de la Selección.

El cambio afecta únicamente a la emisión prevista para este sábado. Hasta el momento, no se informó que el ciclo haya sido levantado definitivamente de la programación del canal.

Cuándo vuelve PH Podemos Hablar a Telefe

La pausa de este sábado no implica el final de la temporada de PH Podemos Hablar. El ciclo deberá esperar unos días para reencontrarse con su audiencia, mientras Telefe reorganiza su grilla debido a los compromisos deportivos de la Selección Argentina.

Por ahora, tampoco se difundió una nueva lista de invitados para la emisión que seguirá al paréntesis. La última entrega contó con Miguel Ángel Solá, Sofi Martínez, Sabrina Rojas, Yanina Zilli y Flavio Azzaro como invitados.

La decisión se enmarca en una modificación más amplia de la programación de Telefe durante los primeros días de octubre.

La programación de Telefe tendrá algunos cambios durante los primeros días de octubre.

Telefe también modifica MasterChef Celebrity por la Selección

Los cambios en la grilla no quedarán limitados al sábado. El martes 6 de octubre, Telefe también realizará una transmisión especial por el partido entre Argentina y Benín, previsto para las 20 en el Monumental. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó esa fecha y horario como parte de la triple jornada de amistosos.

Por ese motivo, MasterChef Celebrity tampoco tendrá su emisión habitual ese día. La señal concentrará sus recursos en la cobertura del encuentro, presentado como el partido de despedida de Lionel Messi de la Selección.

Así, tanto PH Podemos Hablar como el reality de cocina tendrán modificaciones temporales en su calendario. En el caso del programa de Andy Kusnetzoff, la interrupción corresponde al sábado 3 de octubre y está directamente relacionada con la transmisión de Argentina-Burkina Faso.