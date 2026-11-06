Quiénes son los invitados de la Peña de Morfi del domingo 8 de noviembre 2026

La Peña de Morfi tendrá una nueva emisión este domingo por Telefe, con Diego Leuco y Carina Zampini en la conducción.

Telefe prepara una nueva emisión de La Peña de Morfi para este domingo 8 de noviembre, con música en vivo, entrevistas y los clásicos segmentos que forman parte de la propuesta dominical. El programa conducido por Diego Leuco y Carina Zampini tendrá invitados destacados de la música nacional e internacional.

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Quiénes son los invitados de la Peña de Morfi del domingo 8 de noviembre

La música será una de las grandes protagonistas de la jornada, con la presencia de reconocidos artistas que llegarán al estudio para compartir sus canciones y conversar sobre sus carreras. La lista de figuras confirmadas para esta nueva emisión de La Peña de Morfi incluye:

Coti Sorokin: el músico y compositor argentino aportará su repertorio y talento musical al programa.

Elena Roger: la reconocida actriz y cantante será otra de las protagonistas de los shows en vivo.

Carlos Vives: el artista colombiano participará de una entrevista especial para repasar distintos aspectos de su trayectoria.

La combinación de música en vivo y entrevistas será uno de los atractivos principales de la emisión, que comenzará a las 13 por la pantalla de Telefe.

Diego Leuco y Carina Zampini estarán al frente del programa, que tendrá como invitados a Coti Sorokin, Elena Roger y Carlos Vives

Coti Sorokin y Elena Roger estarán en vivo en Telefe

Entre los invitados musicales se destaca Coti Sorokin, uno de los compositores argentinos con mayor reconocimiento dentro del pop y el rock en español. A lo largo de su carrera, construyó un repertorio de canciones propias y también se consolidó como autor de temas interpretados por otros artistas.

Su participación en La Peña de Morfi permitirá disfrutar de su faceta musical en un formato que combina actuaciones en vivo con conversaciones sobre la actualidad artística.

También estará Elena Roger, actriz y cantante argentina con una destacada trayectoria en el teatro musical. Su reconocimiento trascendió las fronteras del país gracias a sus interpretaciones en grandes producciones internacionales, entre ellas Evita, Piaf y Passion.

La presencia de ambos artistas aportará diferentes estilos musicales a una jornada que tendrá a la música como eje central.

Carlos Vives tendrá una entrevista especial en La Peña de Morfi

Otro de los momentos destacados llegará con Carlos Vives. El cantante colombiano será parte de una entrevista especial en la que podrá repasar su recorrido artístico y su vínculo con la música latinoamericana.

Con una trayectoria que combina vallenato, pop y sonidos tradicionales de Colombia, Vives se convirtió en una de las figuras internacionales más reconocidas de la música en español. Su participación será uno de los contenidos centrales de esta edición de La Peña de Morfi, antes de que Telefe dé paso a una cobertura especial titulada Juntos con el Papa.

Carlos Vives será protagonista de una entrevista especial en el programa de este domingo 8 de noviembre.

Qué secciones tendrá La Peña de Morfi este domingo

Además de los invitados musicales, el programa mantendrá los segmentos habituales que caracterizan su propuesta de los domingos. La gastronomía estará a cargo de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes compartirán recetas, preparaciones y distintas propuestas culinarias durante la emisión.

El humor también tendrá su espacio con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, encargados de aportar entretenimiento y situaciones descontracturadas a lo largo del programa.

Por otra parte, el deporte tendrá su lugar en la sección Lo del Turco, conducida por Claudio Turco Husaín, con comentarios y conversaciones vinculadas al mundo deportivo.

A qué hora empieza la Peña de Morfi por Telefe

La nueva edición de La Peña de Morfi se emitirá este domingo 8 de noviembre de 2026, desde las 13, por Telefe. Diego Leuco y Carina Zampini estarán al frente de la conducción, en una jornada que reunirá música, cocina, humor y entrevistas.

Una vez finalizado el programa, la señal continuará con la cobertura especial Juntos con el Papa, que ocupará el espacio posterior dentro de la programación dominical del canal.