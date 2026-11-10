Quiénes son los invitados de Mario Pergolini del 9 al 13 de noviembre 2026 en Otro Día Perdido por El Trece

Mario Pergolini recibirá a nuevos invitados en Otro Día Perdido durante la semana del 9 al 13 de noviembre por El Trece.

Mario Pergolini prepara una nueva semana de entrevistas en la pantalla de El Trece con figuras del espectáculo, la música y la literatura. Otro Día Perdido renovará su lista de invitados entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre, con una agenda que combinará personalidades de distintas trayectorias y una visita sorpresa.

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Quiénes son los invitados de Otro Día Perdido esta semana

La agenda del programa conducido por Mario Pergolini ya tiene varios nombres confirmados para las próximas emisiones. Después de recibir al histórico músico británico Ron Wood, el ciclo continuará con entrevistas y conversaciones que abarcarán diferentes disciplinas.

Los invitados de Otro Día Perdido del 9 al 13 de noviembre serán:

Lunes 9 de noviembre: Paz Martínez, cantante y compositor.

Martes 10 de noviembre: Claudia Piñeiro, escritora y guionista.

Miércoles 11 de noviembre: visita sorpresa, todavía sin nombre confirmado.

Jueves 12 de noviembre: Barbie Simons, periodista y conductora.

Viernes 13 de noviembre: Marilina Bertoldi, cantante y compositora.

La selección propone un recorrido por la música, la literatura y el periodismo, con perfiles que permitirán abordar diferentes temas durante las entrevistas. La incógnita estará puesta en el invitado del miércoles, cuyo nombre todavía no fue anunciado.

Paz Martínez y Claudia Piñeiro estarán en Otro Día Perdido

El lunes 9 de noviembre, Mario Pergolini recibió a Paz Martínez, uno de los compositores e intérpretes más reconocidos de la música popular argentina. Con una extensa trayectoria, el artista cuenta con canciones que marcaron distintas generaciones y una carrera vinculada especialmente a la balada romántica.

El martes 10 será el turno de Claudia Piñeiro. La escritora y guionista llegará al estudio para conversar sobre su trayectoria y su trabajo en el mundo de la literatura. Reconocida por sus novelas policiales y de suspenso, Piñeiro es una de las autoras argentinas contemporáneas con mayor proyección.

Su participación sumará una mirada vinculada a la cultura y la escritura a la propuesta de entrevistas del ciclo.

Quién estará el miércoles y qué otros famosos visitarán a Mario Pergolini

La emisión del miércoles 11 de noviembre tendrá una particularidad: contará con una visita sorpresa. Por el momento, no trascendió la identidad del invitado, por lo que su participación se mantiene como uno de los datos pendientes de la programación semanal.

En tanto, el jueves 12 llegará Barbie Simons. La periodista y conductora, conocida por su trabajo en televisión y su cobertura de noticias vinculadas al espectáculo y las celebridades, será otra de las protagonistas de las entrevistas de la semana.

El viernes 13, el cierre estará a cargo de Marilina Bertoldi. La cantante y compositora es una de las referentes del rock argentino contemporáneo y se destaca por su propuesta musical, su identidad artística y su recorrido dentro de la escena nacional.

De esta manera, la última emisión de la semana tendrá un perfil musical y permitirá sumar una nueva conversación sobre la actualidad de la industria artística.

Hasta cuándo sigue Otro Día Perdido en El Trece

Además de las novedades sobre sus invitados, el futuro de Otro Día Perdido también forma parte de las noticias vinculadas a la programación del canal. Según informó La Pavada del diario Crónica, el ciclo continuará al aire hasta fines de diciembre de 2026, aunque todavía no se habría firmado un nuevo contrato.

En paralelo, comienzan a conocerse algunos movimientos que podrían modificar la programación de El Trece durante 2027. Por ahora, el programa de Mario Pergolini mantiene su continuidad hasta el cierre del año y seguirá apostando a entrevistas con figuras de distintos ámbitos.

Con una agenda variada y una visita sorpresa todavía por revelar, Otro Día Perdido buscará mantener el interés de la audiencia durante sus próximas emisiones.