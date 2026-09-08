Quiénes son los hijos de Soledad Silveyra: cuántos tiene

Soledad Silveyra tiene dos hijos, Baltazar y Facundo, fruto de su matrimonio con José María Jaramillo

Soledad Silveyra construyó una extensa trayectoria en la televisión, el cine y el teatro argentino, pero detrás de su carrera también ocupa un lugar central su familia. La actriz suele compartir en redes sociales distintos momentos de su vida personal y el vínculo que mantiene con sus hijos y nietos.

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Soledad Silveyra: una extensa trayectoria en la televisión argentina

Nacida en Buenos Aires, Soledad Silveyra comenzó su carrera artística cuando todavía era adolescente y, desde entonces, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de la televisión nacional.

A lo largo de casi seis décadas de trabajo, participó de numerosas ficciones, películas y obras teatrales, además de asumir distintos roles dentro del mundo del espectáculo. Su popularidad también trascendió las pantallas y actualmente mantiene una relación cercana con sus seguidores a través de las redes sociales.

En sus publicaciones, la actriz suele mostrar diferentes aspectos de su vida cotidiana y compartir fotografías junto a familiares, especialmente durante encuentros y celebraciones.

Cuántos hijos tiene Soledad Silveyra

La vida familiar de Soledad Silveyra estuvo marcada especialmente por su matrimonio con José María Jaramillo. La pareja se casó durante la década del 70 y tuvo dos hijos: Baltazar y Facundo.

Ambos crecieron alejados del protagonismo permanente que acompañó a su madre durante buena parte de su vida profesional y con el paso de los años formaron sus propias familias.

José María Jaramillo falleció en 2009 a causa de un cáncer de pulmón. Su muerte significó un duro golpe para la actriz, quien continuó adelante con su carrera y con el acompañamiento de sus hijos.

Quién es Baltazar, el hijo mayor de Soledad Silveyra

Baltazar es el hijo mayor de Soledad Silveyra y desarrolló su actividad profesional en el ámbito de los medios de comunicación. Actualmente se desempeña como director de La Once Diez, la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires.

En el plano personal, está casado con Romina Peloi. La pareja tiene dos hijas, Inés y Clara, quienes convirtieron a la actriz en abuela.

El vínculo entre Soledad Silveyra y su familia ocupa un lugar frecuente en sus redes sociales, donde la actriz comparte distintos momentos junto a sus seres queridos.

Quién es Facundo, el otro hijo de Soledad Silveyra

Facundo es el segundo hijo de Soledad Silveyra y tiene dos años menos que Baltazar. A diferencia de su hermano, su vida profesional no estuvo vinculada de la misma manera al mundo de los medios.

Facundo también formó una familia y es padre de tres hijos junto a Natalia: Milos, Simón y Río. De esta manera, la actriz tiene cinco nietos entre las familias de sus dos hijos.

La llegada de los nietos sumó una nueva etapa a la vida familiar de la actriz, que suele compartir públicamente el cariño que siente por ellos.

A lo largo de su vida también construyó una familia junto a sus dos hijos, Baltazar y Facundo

La familia de Soledad Silveyra y su vínculo con sus hijos

Con el paso de los años, Soledad Silveyra logró mantener un fuerte vínculo con Baltazar y Facundo, pese a las exigencias de una carrera que la mantuvo durante décadas frente a las cámaras.

Actualmente, la familia se amplió con la llegada de los cinco nietos: Inés y Clara, hijas de Baltazar, y Milos, Simón y Río, hijos de Facundo. Así, detrás de una de las trayectorias más extensas de la televisión argentina existe también una historia familiar que la actriz eligió compartir con naturalidad y orgullo a través de los años.