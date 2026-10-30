Quiénes son los hermanos de Sofía Gala: así son Marilina, Marito y Raúl

La historia familiar de Sofía Gala está atravesada por los vínculos de sus padres, Moria Casán y el productor teatral Mario Castiglione. Aunque la actriz creció bajo la exposición mediática, otros integrantes de su familia eligieron mantenerse lejos de las cámaras y construyeron vidas mucho más reservadas.

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Cuántos hermanos tiene Sofía Gala y quiénes son

Sofía Gala tiene tres hermanos por parte de su padre: Marilina, Marito y Raúl Ricardo. Los cuatro son hijos de Mario Castiglione, quien tuvo descendencia a lo largo de sus tres matrimonios conocidos.

Antes de conocer a Moria Casán, el productor teatral ya había formado una familia y tenía dos hijos de su primer matrimonio: Marilina y Marito. Ambos crecieron alejados del ambiente artístico y conservaron un perfil bajo incluso después de que su padre comenzara una relación con una de las figuras más populares del espectáculo argentino.

En 1987 nació Sofía Gala, fruto de la relación entre Castiglione y la actriz y conductora. La pareja tuvo una historia de varios años, pero finalmente se separó.

Tiempo después, el productor volvió a casarse y tuvo otro hijo, Raúl Ricardo, quien se convirtió en el menor de los cuatro hermanos. De esta manera, la familia quedó conformada por tres hijos de distintas relaciones y Sofía, cuya exposición pública fue muy diferente a la del resto.

Quién es Marilina, la hermana mayor de Sofía Gala

Marilina es una de las integrantes menos conocidas de la familia Castiglione. A diferencia de Sofía, nunca desarrolló una carrera vinculada con la televisión, el cine o el teatro, y mantuvo su vida personal lejos de la atención de los medios.

Parte de la información disponible sobre ella surgió a través de las redes sociales. Mediante la cuenta de Instagram de Sofía Gala fue posible identificar el perfil personal de su hermana mayor, aunque permanece privado y no permite acceder libremente a sus publicaciones.

Según los datos visibles de esa cuenta, Marilina tiene más de 200 seguidores y es madre de dos varones. Sin embargo, no existen demasiados detalles públicos sobre su actividad profesional ni sobre su vida cotidiana.

Cómo es Marito, el otro hermano mayor de Sofía Gala

Marito, el segundo de los hermanos, también eligió mantenerse alejado de la exposición mediática. Su presencia pública es prácticamente nula y, al igual que Marilina, utiliza una cuenta de Instagram configurada como privada.

El perfil identificado a través de las redes de la actriz cuenta con una comunidad de más de 700 seguidores. Entre los pocos datos que trascendieron sobre su vida familiar se encuentra que tiene dos hijos varones.

Su historia refleja una elección diferente a la de Sofía, quien desde pequeña estuvo vinculada con el mundo del espectáculo por la popularidad de sus padres y posteriormente construyó su propia trayectoria artística.

Sofía Gala, en brazos de su hermana mayor Marilina, y su hermano Marito.

Quién es Raúl Ricardo, el hermano menor de Sofía Gala

Raúl Ricardo es el menor de los cuatro hijos de Mario Castiglione. Nació de la tercera relación matrimonial del productor, después de la separación de Moria Casán.

A diferencia de Sofía, sobre él también existe muy poca información pública. Su nombre aparece principalmente cuando se reconstruye la historia familiar de Castiglione, pero no hay demasiados detalles conocidos sobre su profesión, sus actividades o su vida personal.

La familia de Sofía Gala y el bajo perfil de sus hermanos

La historia de los hermanos de Sofía Gala muestra dos formas muy distintas de relacionarse con la popularidad. Mientras la actriz siguió los pasos de sus padres y desarrolló una carrera frente a las cámaras, Marilina, Marito y Raúl mantuvieron sus vidas en el ámbito privado.

Aunque el apellido Castiglione está ligado a figuras reconocidas del espectáculo argentino, los tres hermanos optaron por no convertir ese vínculo familiar en una presencia pública. Por eso, sus historias continúan despertando curiosidad entre quienes buscan conocer más sobre el entorno familiar de la hija de Moria Casán.