Quién se va de MasterChef el domingo 11 de octubre 2026: el segundo participante eliminado

La nueva gala de eliminación de MasterChef Celebrity se emitirá este domingo por Telefe, cuando se conocerá quién debe abandonar las cocinas del certamen.

La competencia de MasterChef Celebrity se prepara para una nueva gala de eliminación en Telefe este domingo 11 de octubre. Mientras los participantes buscan mantenerse en carrera, Ángel De Brito adelantó quién sería la segunda figura en abandonar el reality y reveló detalles del incómodo momento que habría marcado su despedida.

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MasterChef Celebrity: quién es la segunda participante eliminada

La periodista y conductora Paula Trapani sería la segunda eliminada de la competencia, según la información que compartió Ángel De Brito en su programa de streaming, Bondi Live. El conductor de espectáculos aseguró conocer el resultado de la grabación y señaló a la participante como la próxima en dejar las cocinas del certamen.

“De esto sí me voy a hacer cargo, la segunda eliminada de MasterChef es Paula Trapani”, afirmó De Brito durante su transmisión.

La salida de la periodista, sin embargo, no habría estado marcada únicamente por el resultado culinario. Según trascendió a partir de las declaraciones del conductor, la evaluación final habría generado un clima de tensión entre la concursante y el jurado, en contraste con otras despedidas que se desarrollaron en un ambiente más distendido.

De todos modos, el resultado deberá verse en la emisión de Telefe para conocer los detalles de la prueba, las devoluciones de los especialistas y el plato que habría determinado su eliminación.

Por qué Paula Trapani se habría ido enojada de MasterChef

Uno de los aspectos que más llamó la atención del adelanto fue la reacción que habría tenido Paula Trapani al conocer la decisión del jurado. De acuerdo con lo contado por Ángel De Brito, la periodista no habría quedado conforme con las observaciones que recibió durante la evaluación de su preparación.

“Paulita es amorosa, pero me dijeron que se fue muy mal”, comentó el periodista de espectáculos al referirse a las circunstancias de su salida.

Paula Trapani sería la segunda eliminada de MasterChef Celebrity, según adelantó Ángel De Brito antes de la gala de este domingo 11 de octubre.

La información apunta a una despedida con incomodidad y disconformidad por parte de la participante. Sin embargo, hasta que se emita la gala, no se conocen públicamente todos los detalles de la discusión ni las razones técnicas que habrían motivado las críticas.

La situación podría convertirse en uno de los momentos más comentados del programa, especialmente por el contraste entre la imagen cordial que suele mostrar Trapani y el malestar que, según las versiones difundidas, habría expresado al finalizar su participación.

MasterChef Celebrity: quién fue el primer eliminado del reality

La competencia ya tuvo una primera despedida el domingo 4 de octubre, cuando Pachu Peña abandonó las cocinas de Telefe. El humorista se convirtió en el primer eliminado de esta etapa del certamen, en una salida que también estuvo atravesada por sus compromisos profesionales.

Entre sus actividades pendientes se encontraban sus obligaciones teatrales en España, un factor que había generado atención alrededor de su continuidad en el programa.

Con la posible salida de Paula Trapani, el reality sumaría una nueva baja en sus primeras semanas y aumentaría la presión sobre quienes continúan en carrera. Cada gala representa una oportunidad para demostrar habilidades culinarias, pero también implica el riesgo de quedar fuera por errores de preparación, problemas de ejecución o decisiones que no convencen al jurado.

Pachu Peña fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity el domingo 4 de octubre, tras quedar fuera de la competencia culinaria.

A qué hora es MasterChef Celebrity el domingo 11 de octubre

La gala de eliminación de MasterChef Celebrity está prevista para este domingo 11 de octubre por la pantalla de Telefe. La emisión permitirá conocer el desarrollo de la prueba decisiva y confirmar si Paula Trapani es efectivamente la segunda participante en abandonar el certamen.

Además de la identidad de la eliminada, la atención estará puesta en las devoluciones del jurado y en el plato que habría definido el resultado. Mientras tanto, el adelanto de Ángel De Brito instaló expectativas sobre una despedida que, de acuerdo con su versión, habría sido más tensa que la primera eliminación de la temporada.