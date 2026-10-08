El comentario de Marta Fort que puso colorado a Damián Betular en MasterChef: "Me hoteó..."

La segunda semana de competición en MasterChef Celebrity continuó este miércoles 7 de octubre, con los doce participantes que no habían puesto manos a la obra durante el lunes. Los mismos tuvieron que ponerse en duplas, armadas todas a dedo por Hernán Coronel (al haber ganado la medalla plateada en la última gala de beneficios), para hacer una tortilla de papas con más de una particularidad.

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Una de ellas fue la de Marta Fort y Morena Beltrán, quienes trabajaron codo a codo para presentar una preparación rellena de tomates secos, champiñones, cebolla y jamón ibérico, todo esto compañado por una salsa de peras, cebollas caramelizadas, queso azul y nueces. Al momento de la devolución, tuvo lugar una situación entre Marta Fort y Damián Betular (uno de los integrantes del jurado) que despertó las risas de todos.

Marta Fort junto a Morena Beltrán en MasterChef Celebrity.

¿Qué le dijo Marta Fort a Damián Betular?

Cuando llegó el momento de la devolución, Betular comenzó a probar los distintos componentes del plato. Fue entonces cuando la hija del recordado Ricardo Fort reparó en la manera en que el chef utilizaba el tenedor y decidió hacer un comentario que rápidamente descolocó al jurado.

“¡Ay me hoteó esa forma de chupar el tenedor!”, lanzó la influencer, entre risas. Betular, sorprendido por la frase, eligió no entrar en el juego y respondió con humor: “Voy a hacer que no escuché nada”. La ocurrencia generó complicidad en el estudio y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la participación de la dupla. Más tarde, Fort contó que mantiene una relación distendida con el chef y destacó que Betular suele reírse de sus intervenciones durante el programa.

Pero más allá del particular intercambio, la tortilla también fue sometida a una evaluación estrictamente gastronómica. Betular encontró algunos problemas en la textura de la preparación, mientras que Germán Martitegui destacó especialmente la vinagreta elaborada por la dupla. Maru Botana, en tanto, valoró el trabajo realizado por Fort y Beltrán y destacó la conexión entre ambas durante el desafío.

Sin embargo, esto no fue suficiente: ambas recibieron el delantal gris, junto a Nazareno Casero; Paula Trápani; Hernán Coronel y Pablo Migliore, por lo que deberán someterse a la gala de última chance.