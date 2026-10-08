Este miércoles 7 de octubre continuó la segunda semana de competición de MasterChef Celebrity Argentina. Doce participantes pusieron manos a la obra con el delantal blanco, sabiendo que la mitad de ellos iban a subir del balcón, mientras que la otra pasará a tener la vestimenta gris, exponiéndose así a la gala de eliminación.

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¿Qué pasó ayer en MasterChef Celebrity?

Juli Poggio, LuckRa, Paula Trápani, Luciana Geuna, Edith Hermida, Rocío Robles, Nazareno Casero, Hernán Coronel, Pablo Migliore, Morena Beltrán, Martha Fort y la China Ansa fueron los cocineros de esta jornada, que tuvo una consigna más que particular. Sin embargo, previo a contar cuál era, el líder de Mala Fama hizo gala de su ventaja con la medalla plateada y se encargó de armar las duplas para la velada. De este modo, se eligió para sí a Pablo Migliore, emparejando luego a Juli Poggio con LuckRa; a Luciana Geuna con Edith Hermida; a Nazareno Casero con Paula Trápani; a Rocío Robles con la China Ansa y Morena Beltrán con Marta Fort.

Una vez hecho esto, el jurado les comentó que el objetivo era cocinar una tortilla de papas, pero con un "ingrediente" en particular para el desafío: uno de los integrantes del dúo debía permanecer suspendido en el aire mediante un arnés y trabajar desde esa posición, aunque tres veces a lo largo de los 60 minutos iba a sonar una chicharra para que cambien de roles con su compañero.

¿Quiénes subieron al balcón?

Los seis que subieron el balcón y los seis que recibieron delantal gris en MasterChef Celebrity.

Tras una prueba sumamente exigente, Damián Betular; Germán Martitegui y Maru Botana se decantaron por tres duplas para que obtengan el boleto a la gala de beneficios: la de Edith Hermida y Luciana Geuna; la de Rocío Robles y la China Ansa; y la de Luck Ra con Juli Poggio. De ese modo, quienes obtuvieron el delantal gris fueron Hernán Coronel; Pablo Migliore; Marta Fort; Morena Beltrán; Paula Trápani y Nazareno Casero.