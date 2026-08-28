Quién se va de Gran Hermano el lunes 31 de agosto 2026, según las encuestas

La nueva placa de Gran Hermano quedó definida tras la gala de nominación del miércoles 26 de agosto.

La última gala de nominación de Gran Hermano Generación Dorada dejó definida una nueva placa de cara a la eliminación del lunes 31 de agosto. Cuatro participantes quedaron expuestas a la decisión del público, mientras las encuestas en redes sociales anticipan quién podría abandonar la casa.

Gran Hermano: quiénes quedaron nominadas para el lunes 31 de agosto

Este miércoles 26 de agosto se realizó la gala de nominación correspondiente a la semana 27 de Gran Hermano Generación Dorada. En esta instancia, los participantes y sus respectivas duplas ingresaron al confesionario para emitir sus votos y definir la nueva placa.

A diferencia de otras semanas, esta vez todos los votos fueron negativos, por lo que las participantes que quedaron nominadas deberán enfrentar directamente la decisión del público en la gala de eliminación del lunes 31 de agosto.

La placa quedó conformada por:

Charlotte Caniggia.

Yisela “Yipio” Pintos.

Jennifer “Pincoya” Torres.

Mariela Prieto.

Con la lista de nominadas definida, las próximas horas serán clave para conocer cómo evoluciona la intención de voto y cuál de ellas aparece con mayores posibilidades de dejar la competencia.

Quién se va de Gran Hermano según las encuestas

Las encuestas que circulan en redes sociales permiten anticipar una tendencia sobre el posible resultado de la gala. Uno de los sondeos que tomó mayor relevancia fue realizado por GH Encuestas en X, donde se consultó a los seguidores sobre quién debería abandonar la casa.

De acuerdo con los resultados publicados hasta el momento, Jennifer “Pincoya” Torres aparece como la participante con mayor intención de voto negativo, con el 51,4% de los votos registrados en el sondeo.

En segundo lugar se ubica Yisela “Yipio” Pintos, que reúne el 27,1%. La diferencia entre ambas marca una tendencia favorable a que Pincoya sea la próxima eliminada, aunque todavía resta conocer el resultado oficial.

Pincoya aparece como la participante más votada en las encuestas sobre la próxima eliminación de Gran Hermano.

Cómo votar en Gran Hermano el lunes 31 de agosto

La votación oficial de Gran Hermano puede realizarse mediante mensajes de texto o a través del sistema de código QR que aparece durante las transmisiones de Telefe. Para votar por mensaje de texto, el procedimiento es:

Enviar un SMS con la palabra GH al número 9009. Esperar la respuesta automática del sistema. Escribir el nombre completo del participante elegido, sin utilizar apodos. Responder SI para confirmar y registrar el voto.

También está disponible la votación mediante código QR. Durante las emisiones del programa aparece un código en pantalla que puede escanearse con un teléfono celular. Al hacerlo, el sistema redirige a la plataforma oficial de votación, donde figura la placa vigente con los participantes habilitados para recibir votos.

La encuesta marca a Pincoya como la principal candidata a dejar la casa, pero la decisión definitiva quedará en manos del público durante la gala de eliminación del lunes 31 de agosto.