Quién es Sol Abraham, ganadora de Gran Hermano 2026: la historia de la participante

Sol Abraham regresó a Gran Hermano 15 años después de su primera participación en el reality de Telefe.

Sol Abraham se convirtió en una de las grandes protagonistas de Gran Hermano Generación Dorada. Su regreso al reality, 15 años después de su primera participación, estuvo marcado por cambios personales, una renovada imagen y un recorrido televisivo que trascendió la casa más famosa del país.

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Sol Abraham: su primera participación en Gran Hermano

La historia de Sol Abraham con Gran Hermano comenzó mucho antes de su consagración en 2026. En 2011, cuando tenía 22 años, ingresó al reality bajo el nombre de Solange Gómez y rápidamente quedó vinculada a aquella edición del programa.

Quince años después, regresó al formato con 37 años y eligió que la llamaran Sol. También presentó una imagen diferente, con el cabello rubio y una estética renovada. La transformación generó sorpresa entre los seguidores históricos del ciclo y abrió numerosas comparaciones entre sus dos etapas frente a las cámaras.

Durante su presentación, la tucumana definió esta nueva versión de sí misma como una versión “recargada” y “mejorada”, en referencia al tiempo transcurrido desde su primera experiencia.

La vida de Sol Abraham después de Gran Hermano 2011

Después de su primera participación en el reality, Sol Abraham aprovechó la exposición obtenida para desarrollar una carrera vinculada al mundo del espectáculo. Con apenas 21 años comenzó a trabajar como modelo y participó de producciones de moda y portadas de revistas nacionales.

Con el tiempo, amplió su recorrido profesional en televisión. Formó parte de Canal 9 Argentina y de MTV Latinoamérica, y estuvo al frente de distintos programas relacionados con el entretenimiento, la cultura pop y el deporte.

Entre sus trabajos se encuentran los ciclos En estéreo y Fuera de eje, este último emitido por Fox Sports. Su trayectoria también incluyó proyectos independientes y vinculados al ámbito empresarial.

Los emprendimientos de Sol Abraham

La carrera de la tucumana no se limitó a la televisión y el modelaje. Sol Abraham también incursionó en el mundo de los emprendimientos con el lanzamiento de una marca de ropa infantil.

A esa iniciativa se sumó El Casting, un podcast en el que entrevistó a diferentes figuras del espectáculo y abordó aspectos de sus historias personales y profesionales.

Durante esos años, su presencia pública tuvo distintas etapas. Alternó períodos de mayor exposición mediática con otros de perfil más bajo, mientras concentraba su actividad en su familia y sus proyectos personales.

La participante llegó a la gran final de Gran Hermano Generación Dorada junto a Gisela “Yipio” Pintos.

Sol Abraham volvió a Gran Hermano en 2026

El regreso a Gran Hermano Generación Dorada significó una nueva oportunidad para la participante tucumana. A diferencia de su primera experiencia, esta vez llegó a la casa con el conocimiento previo de las reglas, la convivencia y la exposición que implica formar parte del reality.

Su recorrido no estuvo exento de situaciones polémicas. Tras distintos momentos dentro del juego, consiguió mantenerse en competencia hasta alcanzar la definición junto a la humorista Gisela “Yipio” Pintos.

La final se produjo después de 174 días de convivencia y reunió más de 30 millones de votos. Finalmente, Sol Abraham obtuvo el 51,8% y se convirtió en la campeona de la edición, mientras que Yipio consiguió el 48,2%.

Sol Abraham se consagró campeona de Gran Hermano 2026

La victoria tuvo además un significado particular para la historia del programa. Abraham se convirtió en la segunda mujer tucumana en ganar Gran Hermano, 19 años después de la consagración de Marianela Mirra en la edición de 2007.

La campeona superó a los demás participantes y obtuvo un premio de $70 millones, además de una vivienda prefabricada. Antes de abandonar definitivamente la casa, Sol Abraham agradeció al público y a la producción por haberle permitido regresar al reality: “Gracias por recibirme en tu casa y por permitirme ver ese ojo y saber que estaba en el lugar correcto, jugando al mejor ajedrez de toda mi vida”.

Tras escuchar las últimas palabras de la voz de Gran Hermano, apagó la luz y cerró una historia que había comenzado en 2011 y terminó, 15 años después, con el trofeo de campeona en sus manos.