Quién es Rocío Robles, la pareja de Adrián Suar: curiosidades y a qué se dedica

Rocío Robles construyó una carrera ligada al espectáculo, el periodismo deportivo y la actuación antes de convertirse en noticia por su relación con Adrian Suar. La rosarina atravesó distintos momentos profesionales, vivió varios años en el exterior y actualmente combina su trabajo en televisión con nuevos proyectos vinculados al entretenimiento.

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Rocío Robles: de Rosario a Buenos Aires

Rocío Robles nació en Rosario y comenzó su carrera como modelo. A los 19 años decidió instalarse en Buenos Aires para buscar nuevas oportunidades, aunque sus primeros pasos en la ciudad estuvieron lejos de ser sencillos: llegó sin dinero suficiente siquiera para pagar el colectivo.

Con el tiempo logró incorporarse a diferentes proyectos vinculados con la televisión y el espectáculo. Uno de los espacios que marcó su recorrido fue ShowMatch, donde tuvo exposición frente a una audiencia masiva.

Sin embargo, su formación profesional no quedó limitada al modelaje. Robles estudió periodismo deportivo y posteriormente se formó como actriz en México. Después de varios años fuera de la Argentina, regresó al país para continuar desarrollando su carrera en los medios.

Rocío Robles nació en Rosario y se mudó a Buenos Aires a los 19 años para impulsar su carrera profesional.

A qué se dedica Rocío Robles

Actualmente, Rocío Robles trabaja en ESPN, donde participa de Buen día ESPN. Su vínculo con el periodismo deportivo representa una nueva etapa dentro de una trayectoria que también incluyó trabajos como modelo, actriz y participaciones teatrales.

A los 33 años, la rosarina combina su actividad en televisión con las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, el reality gastronómico que vuelve a tener a Wanda Nara como conductora.

Su recorrido profesional se caracteriza por el paso por diferentes áreas del entretenimiento y los medios. Esa diversidad le permitió desarrollar una carrera que comenzó en las pasarelas y luego incorporó experiencias frente a cámaras, escenarios y programas especializados en deportes.

Cómo comenzó la relación entre Rocío Robles y Adrián Suar

El vínculo entre Rocío Robles y Adrian Suar comenzó a partir de un contexto profesional. La periodista participaba de Fútbol tres, un programa centrado en el deporte que también despertó el interés del reconocido productor y actor, conocido por su afición por el fútbol.

Según contó Robles durante una entrevista en Almorzando con Juana, Suar la vio en pantalla y decidió escribirle. El primer intercambio estuvo relacionado precisamente con el deporte. “Yo estuve en Fútbol tres, que es ahí donde Adrián es muy futbolero. Me ve, me escribe, empezamos hablando de fútbol”, relató la periodista.

A partir de esos primeros mensajes, la comunicación entre ambos fue creciendo hasta convertirse en una relación que lleva cerca de dos años.

Además de su pasado como modelo y actriz, Rocío Robles trabaja en ESPN como periodista deportiva.

El encuentro entre Rocío Robles y Adrián Suar

El primer encuentro presencial también tuvo una particularidad. Suar invitó a Robles al teatro, pero ella asistió acompañada por un amigo, ya que no interpretó inicialmente la invitación como una cita romántica.

“Me invitó al teatro. Yo fui con un amigo y me dijo ‘venite con tu pareja, con quien quieras’, con lo cual yo nunca me imaginé”, recordó Robles en la misma entrevista.

La pareja mantuvo durante meses un perfil reservado y evitó exponer públicamente detalles de su vínculo. La propia Robles explicó que la relación no fue un secreto, aunque ambos decidieron preservar su intimidad durante la primera etapa.

“Se darán cuenta que reservamos muchas cosas de nuestra intimidad. Se enteraron al año de eso”, señaló. Actualmente, Robles continúa desarrollando su carrera en los medios mientras su relación con Suar forma parte de su vida pública, aunque ambos mantienen ciertos aspectos de su vínculo alejados de la exposición.