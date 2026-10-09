Quién es la pareja de Zaira Nara: así es Jakob Von Plessen

Zaira Nara atraviesa una nueva etapa en su vida sentimental tras una reconciliación que sorprendió al mundo del espectáculo. Después de cuatro años separados, la modelo y su expareja volvieron a apostar por su relación. La noticia fue confirmada por Nora Colosimo, madre de la empresaria, quien compartió detalles del vínculo familiar que mantuvieron durante este tiempo.

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Quién es Jakob Von Plessen, la pareja de Zaira Nara

Jakob Von Plessen es un empresario y aventurero de origen europeo que alcanzó notoriedad en Argentina por su relación con Zaira Nara. Alejado del mundo del espectáculo y de la exposición mediática constante, construyó un perfil vinculado con la naturaleza, los viajes y las actividades al aire libre.

Durante su relación con la modelo, Von Plessen mantuvo un estilo de vida reservado, en contraste con la presencia pública de su pareja. Sin embargo, su nombre apareció en reiteradas oportunidades en los medios, especialmente por los acontecimientos relacionados con su vida familiar.

La pareja tuvo dos hijos, Malaika y Viggo, y formó una familia que continuó unida en términos de crianza incluso después de la separación sentimental. Ahora, tras varios años distanciados como pareja, ambos habrían decidido darse una nueva oportunidad.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen se reconciliaron después de cuatro años

La reconciliación se conoció a partir de una información que surgió en LAM, el programa de espectáculos de América TV. Durante la emisión, la periodista Karina Iavícoli planteó la posibilidad de que la modelo y el empresario hubieran retomado su relación.

Ante la consulta, Nora Colosimo decidió hablar directamente con su hija antes de confirmar la noticia públicamente. Según explicó, Zaira prefiere mantener su intimidad al margen de la exposición mediática, por lo que necesitaba contar con su autorización para referirse al tema.

Una vez obtenido el permiso, la madre de la modelo celebró la reconciliación y destacó el afecto que ambos conservaron durante los años de separación. “Siempre hubo mucho amor, siempre se respetaron mucho”, expresó Colosimo en el programa. Sus declaraciones permitieron conocer un aspecto importante de la historia: aunque la relación sentimental había llegado a su fin, el vínculo entre ambos no quedó marcado por una ruptura definitiva en el plano familiar.

Cómo es la relación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen con sus hijos

Nora Colosimo habló sobre la reconciliación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen y destacó el respeto y el cariño que conservaron durante los años separados.

Malaika y Viggo ocupan un lugar central en la historia de la pareja. Durante los cuatro años en los que estuvieron separados, Zaira Nara y Jakob Von Plessen mantuvieron sus responsabilidades como padres y continuaron acompañando el crecimiento de sus hijos.

En ese sentido, Nora Colosimo destacó que la familia logró sostenerse más allá de los cambios en la relación sentimental de la modelo y el empresario.

“Estoy muy contenta. La familia nunca se rompió porque son muy buenos padres”, afirmó en LAM. La frase reflejó la importancia que tuvo la crianza compartida durante este período. De acuerdo con el testimonio de Colosimo, el respeto mutuo y el compromiso con sus hijos fueron elementos que permanecieron a pesar de la separación.

¿Zaira Nara y Jakob Von Plessen volvieron a convivir?

Uno de los interrogantes que surgieron tras conocerse la reconciliación fue si la modelo y el empresario retomaron la convivencia. Sin embargo, Nora Colosimo evitó dar precisiones sobre ese aspecto de la relación y eligió preservar la privacidad de su hija. “Es todo lo que tengo para decir y es un montón”, respondió cuando le preguntaron por los detalles de esta nueva etapa.

Por el momento, no trascendieron confirmaciones sobre un posible regreso a la convivencia ni sobre cómo organizarán su vida cotidiana. La noticia, de todos modos, marca un cambio significativo para Zaira Nara y Jakob Von Plessen, que después de cuatro años separados vuelven a apostar por una historia atravesada por el cariño, el respeto y la familia que construyeron juntos.