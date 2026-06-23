Quién es el novio de Shakira: así es Manuel García Rulfo y a qué se dedica

La aparición de Shakira junto a Manuel García Rulfo en Los Ángeles desató versiones sobre un posible romance entre ambos

Los rumores sobre una nueva relación sentimental de Shakira volvieron a ocupar titulares en todo el mundo. En los últimos días, el nombre de Manuel García Rulfo comenzó a sonar con fuerza luego de ser visto junto a la cantante colombiana en Los Ángeles. Aunque no existe una confirmación oficial, el supuesto novio de Shakira despertó la curiosidad de millones de seguidores que quieren conocer más sobre su historia y trayectoria.

Por qué vinculan a Shakira con Manuel García Rulfo

Las especulaciones comenzaron tras la difusión de unas imágenes que mostraban a Shakira junto a Manuel García Rulfo a la salida de un exclusivo hotel de Los Ángeles.

Las fotografías fueron compartidas inicialmente por la reconocida cuenta de espectáculos DeuxMoi y rápidamente replicadas por diversos medios internacionales. A partir de ese momento, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre un posible romance entre la artista colombiana y el actor mexicano.

La repercusión fue inmediata. Mientras algunos usuarios celebraron la posibilidad de que la cantante estuviera iniciando una nueva etapa sentimental, otros recordaron declaraciones anteriores de la propia Shakira, quien había manifestado que no estaba enfocada en encontrar pareja.

Hasta el momento, ninguna de las dos figuras realizó declaraciones públicas sobre los rumores, por lo que la supuesta relación continúa siendo una versión no confirmada.

Quién es Manuel García Rulfo

Manuel García Rulfo nació el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, estado de Jalisco, México. Aunque actualmente es una figura reconocida dentro de la industria audiovisual, su infancia estuvo muy alejada de los escenarios y las alfombras rojas.

Creció en La Cañada, un rancho familiar donde compartió gran parte de su niñez junto a numerosos primos. Fue en ese entorno donde nació su interés por el arte y la narrativa audiovisual.

Según relató en una entrevista con la revista GQ en 2024, una de las grandes influencias en su formación fue su abuelo, quien organizaba proyecciones familiares de películas clásicas y realizaba producciones caseras que despertaron la curiosidad del futuro actor.

Aquellas experiencias terminaron marcando el camino de quien años después se convertiría en uno de los intérpretes mexicanos con mayor proyección internacional.

A qué se dedica Manuel García Rulfo

Pese a la repercusión mediática, ni Shakira ni el actor realizaron declaraciones sobre los rumores que los vinculan sentimentalmente

Antes de descubrir su verdadera vocación, Manuel García Rulfo tenía un sueño muy distinto. Durante su juventud imaginaba una carrera como fotógrafo para la revista National Geographic.

Con el objetivo de formarse profesionalmente, estudió Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac. Más tarde viajó a Estados Unidos para ampliar sus conocimientos en escuelas especializadas en cine, entre ellas la New York Film Academy.

Fue durante esa etapa cuando comprendió que su verdadera pasión estaba delante de las cámaras y no detrás de ellas. Tras participar en algunas producciones en México, tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles para desarrollar una carrera internacional como actor.

Desde entonces construyó una sólida trayectoria en cine y televisión, convirtiéndose en uno de los artistas mexicanos más reconocidos de su generación.

La vida privada de Manuel García Rulfo

A diferencia de otras celebridades de Hollywood, Manuel García Rulfo suele mantener un perfil muy reservado respecto de su vida personal. Existe poca información pública sobre sus relaciones sentimentales y rara vez protagoniza noticias vinculadas a su intimidad.

Esa discreción es uno de los motivos por los cuales los rumores sobre un posible vínculo con Shakira generaron tanto interés mediático. La combinación entre la popularidad global de la cantante y el bajo perfil del actor multiplicó la atención de la prensa y de los seguidores de ambos.

Por ahora, el supuesto romance sigue siendo una especulación basada en las imágenes difundidas en Los Ángeles. Sin una confirmación oficial, no puede afirmarse que Manuel García Rulfo sea efectivamente el novio de Shakira. Sin embargo, la aparición conjunta de ambas figuras fue suficiente para convertir al actor mexicano en uno de los nombres más buscados del momento.