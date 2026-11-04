Quién es el novio de Jimena Barón: así es Matías Palleiro

Jimena Barón y Matías Palleiro comenzaron su relación en 2021 y consolidaron su historia de amor con la llegada de Arturo, su primer hijo en común, en junio de 2025.

La vida sentimental de Jimena Barón volvió a despertar interés desde que la cantante comenzó una nueva etapa familiar. Lejos de los primeros planos del espectáculo, su pareja desarrolla una carrera vinculada al mundo empresarial y deportivo. Juntos formaron una familia y comparten distintos proyectos personales.

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Quién es Matías Palleiro, la pareja de Jimena Barón

Matías Palleiro es licenciado en Administración de Empresas y trabaja en el área del marketing deportivo. Su actividad profesional está relacionada con el desarrollo de negocios, la generación de acuerdos comerciales y la creación de estrategias que conectan a deportistas, marcas y audiencias.

Entre sus trabajos se encuentra la gestión de alianzas entre figuras reconocidas del deporte y grandes compañías. Uno de los acuerdos en los que participó fue el del futbolista Enzo Fernández con McDonald's, una colaboración que vinculó al jugador argentino con una de las principales cadenas internacionales de comida rápida.

Además, Palleiro tuvo participación en la expansión de HYROX, una competencia internacional de fitness que combina distintas disciplinas y que llegó a la Argentina como parte de su crecimiento en diferentes mercados. Su trabajo en este ámbito incluye el desarrollo de proyectos deportivos y la búsqueda de oportunidades comerciales para este tipo de iniciativas.

Cómo empezó la relación entre Jimena Barón y Matías Palleiro

La historia de amor entre Jimena Barón y Matías Palleiro se hizo pública en agosto de 2021, cuando ambos blanquearon su relación. Desde entonces, construyeron un vínculo que fue creciendo con el paso de los años y que se consolidó con la llegada de nuevos proyectos familiares.

En diciembre de 2024, la cantante sorprendió al anunciar que estaba embarazada de su primer hijo junto a Palleiro. La noticia marcó el comienzo de una nueva etapa para la pareja, que esperaba la llegada de un integrante que ampliaría la familia.

Finalmente, Arturo nació en junio de 2025 y se convirtió en el primer hijo en común de ambos. Su llegada consolidó el proyecto familiar que habían comenzado a construir desde el inicio de su relación.

Cuántos hijos tienen Jimena Barón y Matías Palleiro

La pareja conformó una familia ensamblada junto a Morrison, el hijo que Jimena Barón tuvo durante su anterior relación con el exfutbolista Daniel Osvaldo, y Arturo, el bebé que nació en 2025.

Los cuatro comparten distintas actividades de la vida cotidiana y suelen disfrutar de viajes y experiencias familiares. A través de sus redes sociales, la artista también muestra algunos momentos de esta nueva etapa, aunque mantiene ciertos aspectos de su intimidad en un segundo plano.

Uno de los proyectos que actualmente ocupa a la pareja es la remodelación de su casa. Los avances de las obras y los cambios en los distintos ambientes forman parte de las publicaciones que comparten con sus seguidores, que acompañan de cerca las novedades de su vida familiar.

Matías Palleiro es licenciado en Administración de Empresas y trabaja en marketing deportivo. Entre sus proyectos participó en acuerdos comerciales vinculados con figuras del deporte y grandes marcas.

Matías Palleiro: su pasión por el deporte y las maratones

Además de su trabajo en el marketing deportivo, Matías Palleiro mantiene una relación muy cercana con la actividad física. No solamente participa de proyectos vinculados con la industria, sino que también se desempeña como atleta y compite en diferentes pruebas de resistencia.

A lo largo de los últimos años participó en maratones y competencias realizadas en ciudades como Nueva York, Fort Lauderdale, Ciudad de México y Río de Janeiro. Estas experiencias reflejan su interés por el deporte desde una perspectiva que va más allá de lo profesional.

Así, mientras continúa desarrollando su carrera empresarial, Palleiro comparte con Jimena una vida familiar atravesada por los viajes, los proyectos en común y la crianza de sus hijos. Una historia que comenzó en 2021 y que sumó un capítulo importante con el nacimiento de Arturo.