Quién es el novio de Carla Conte: así es Ezequiel Corbo y cómo se conocieron

Carla Conte y Ezequiel Corbo llevan adelante una relación sentimental que nació después de diez años de trabajar juntos en el ámbito artístico. Foto: Teleshow

La vida sentimental de Carla Conte volvió a quedar en el centro de la atención después de su participación en un programa de streaming. La actriz y conductora habló de su relación actual, recordó cómo comenzó el vínculo y reveló detalles de una historia de amor que nació después de diez años de trabajar juntos.

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Quién es Ezequiel Corbo, el novio de Carla Conte

Ezequiel Corbo es un productor teatral que durante diez años trabajó como representante de Carla Conte. Su vínculo comenzó en el ámbito profesional, cuando la actriz necesitaba una persona que la acompañara y organizara distintos aspectos de su carrera artística.

A lo largo de esa década, ambos construyeron una relación de confianza que trascendió las reuniones laborales. Los viajes, las cenas y las largas jornadas de trabajo hicieron que compartieran buena parte de su vida cotidiana, aunque en aquel momento ninguno imaginaba que terminarían formando una pareja.

Actualmente, Corbo y Conte mantienen una relación sentimental que prefieren llevar con discreción, lejos de la exposición constante. Sin embargo, algunas publicaciones e intercambios en redes sociales dejan ver el cariño que se tienen.

Cómo se conocieron Carla Conte y Ezequiel Corbo

La historia entre Carla Conte y Ezequiel Corbo comenzó con una reunión de trabajo. La actriz recordó que la primera vez que visitó la oficina del productor fue para conversar sobre cuestiones profesionales. En el segundo encuentro, incluso estuvo acompañada por su entonces pareja, ya que acababa de comenzar una relación con el padre de sus hijos.

Durante su paso por Vuelta y Media, el programa de streaming de Urbana Play, la conductora contó que en aquella primera etapa no existía ningún interés romántico entre ellos.

La relación laboral se consolidó con el paso del tiempo y ambos desarrollaron una dinámica de mucha cercanía. Compartían viajes, comidas y actividades vinculadas con el trabajo, hasta el punto de bromear sobre el tipo de vínculo que habían construido.

"Se planteó una pareja de trabajo, de hecho, decíamos: 'somos un matrimonio sin sexo'. Porque hacíamos de todo, laburábamos, viajábamos, cenábamos, o sea, compartimos mucho tiempo juntos", recordó Conte durante la entrevista.

El inesperado comienzo de la historia de amor de Carla Conte

El cambio en la relación llegó después de que ambos atravesaran modificaciones en sus vidas personales. Según relató la actriz, durante años nunca habían coincidido estando solteros. Sin embargo, esa situación cambió cuando ella se separó y los dos quedaron disponibles sentimentalmente.

El encuentro que marcó un antes y un después ocurrió en Tequila, un boliche al que asistieron por separado. Allí se encontraron y, según contó Conte entre risas, Corbo se acercó con una actitud de conquista que la tomó desprevenida.

La conductora recordó la escena como un momento inesperado, especialmente porque hasta entonces siempre lo había visto desde su rol de representante y compañero de trabajo. El primer beso tampoco fue algo que sucediera con naturalidad desde el comienzo. Después de tantos años de conocerse en otro contexto, la posibilidad de iniciar un romance le resultaba extraña. "De hecho, el primer beso es como, no, no, pará. No, esto es rarísimo. Hasta que no. Hasta que estuvo muy bien", contó.

Ezequiel Corbo es productor teatral y durante una década fue el representante de Carla Conte antes de convertirse en su pareja.

Qué dijo Carla Conte sobre su relación con Ezequiel Corbo

Durante la charla en Urbana Play, Carla Conte definió su historia con el productor teatral como "re linda". Sus declaraciones permitieron conocer una faceta poco habitual de su vida privada y reconstruir cómo un vínculo profesional de larga duración terminó convirtiéndose en una pareja.

Aunque ambos mantienen un perfil reservado y no suelen exponer demasiados detalles de su intimidad, las demostraciones de afecto en redes sociales reflejan la buena etapa sentimental que atraviesan.

Así, una relación que durante diez años estuvo marcada por el trabajo, la confianza y la complicidad encontró un rumbo inesperado. Lo que comenzó como una sociedad profesional terminó dando lugar a una historia de amor que ninguno había imaginado al conocerse.