Quién es Antonella, la hija de Natacha Jaitt

Antonella Olivera, hija de Natacha Jaitt, se radicó en España en 2021 para comenzar una nueva etapa de su vida

La muerte de Natacha Jaitt en 2019 dejó una profunda huella en su familia y abrió interrogantes que se mantuvieron durante años. Su hija Antonella Olivera atravesó ese proceso lejos de la Argentina y eligió reconstruir su vida en España, aunque mantiene presente el recuerdo de su madre.

Qué pasó con Natacha Jaitt antes de su muerte

Natacha Jaitt murió el 23 de febrero de 2019, a los 41 años, en el salón de fiestas Xanadú, ubicado en Villa La Ñata, partido de Tigre. Su cuerpo fue encontrado boca arriba sobre una cama del complejo, donde se encontraba junto a un grupo de amigos.

Durante los meses anteriores, la mediática había protagonizado distintas denuncias públicas y había intentado vincular a figuras del ambiente artístico y televisivo con la investigación por presuntos abusos sexuales en las divisiones inferiores del club Independiente.

En ese contexto, había publicado en Twitter un mensaje que volvió a cobrar notoriedad después de su muerte. “AVISO: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO, NO FUI. Guarden tuit”, escribió.

La publicación alimentó durante años las dudas alrededor de su muerte. Sin embargo, en marzo de 2024, luego de más de cuatro años de investigación, la Justicia de San Isidro decidió archivar la causa.

Quién es Antonella Olivera, la hija de Natacha Jaitt

La hija de Natacha Jaitt es Antonella Olivera, quien decidió alejarse de la exposición mediática y radicarse en España. En 2021 se trasladó a ese país con la intención de comenzar una nueva etapa y encontrar un rumbo propio después del impacto que significó la muerte de su madre.

En declaraciones a Clarín, explicó que su decisión estuvo relacionada con una promesa que le había hecho a Natacha Jaitt y con la necesidad de reconstruir su vida. “Es una promesa que le hice a mi madre en caso de que le pasara algo, y porque es una de las tantas razones para volver a empezar, encontrar mi rumbo”, sostuvo.

Antonella también contó que había sido querellante en la causa por la muerte de su madre y que atravesó situaciones especialmente difíciles durante la investigación. “Luego de su muerte quedé muy dolida, no sabía para dónde ir, qué camino escoger”, expresó al medio.

Antonella y su nueva vida en España

Actualmente, Antonella trabaja como DJ en España, donde encontró una actividad que le permitió desarrollar una nueva etapa personal y profesional. La mudanza significó también tomar distancia del constante interés mediático que rodeó a su familia durante años.

A pesar de vivir lejos de Argentina, la joven continúa recordando públicamente a su madre. En su cuenta de Instagram comparte fotografías y mensajes relacionados con fechas significativas, especialmente el cumpleaños y el aniversario de la muerte de Natacha Jaitt.

En una de sus publicaciones más recientes, realizada el día en que su madre hubiera cumplido 49 años, Antonella compartió una imagen en blanco y negro creada con inteligencia artificial. La fotografía la muestra abrazada junto a Natacha, quien aparece con una camisa blanca, sin maquillaje y un reloj dorado.

El recuerdo de Antonella a Natacha Jaitt

Antonella recuerda a su madre en redes sociales y suele compartir fotografías y mensajes en fechas especiales vinculadas a Natacha Jaitt.

Junto a la imagen, Antonella escribió un mensaje dedicado a su madre: “Hoy cumplirías 49 años, mamá. Todavía me cuesta aceptar que ya no estás acá. Te silenciaron”.

En la misma publicación, la joven volvió a referirse al proceso que atravesó desde 2019 y a la lucha que, según expresó, sostuvo durante estos años. “Durante todos estos años estuve ahí. Desde las sombras, pero siempre luchando”, señaló.

Así, mientras construye su vida en España y desarrolla su carrera como DJ, Antonella mantiene vivo el vínculo con Natacha Jaitt a través de sus recuerdos y de los mensajes que comparte en redes sociales.