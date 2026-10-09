Quién es Ivana Figueiras, la novia de Darío Cvitanich

Ivana Figueiras es una modelo y empresaria argentina que fundó Pompavana, su marca de lencería y trajes de baño, en 2017.

La relación entre Ivana Figueiras y Darío Cvitanich atraviesa un momento decisivo, con planes de casamiento y una historia sentimental que despertó interés en el mundo del espectáculo. Modelo y empresaria, ella construyó su propio camino en la industria de la moda antes de iniciar su vínculo con el exfutbolista, con quien proyecta un futuro en común.

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Quién es Ivana Figueiras: su carrera como modelo y empresaria

Ivana Figueiras es una modelo y empresaria argentina, hija de Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond. Desde joven desarrolló su carrera en el mundo de la moda, donde participó en campañas publicitarias de distintas marcas y desfiles en el país.

Con el tiempo, decidió ampliar sus horizontes profesionales y apostar por un emprendimiento propio. En 2017 lanzó Pompavana, su marca de lencería y trajes de baño, con una propuesta centrada en el diseño, la sensualidad y la comodidad.

El proyecto le permitió consolidar su perfil empresarial y desarrollar una identidad propia dentro de un segmento específico del mercado. Así, Figueiras combinó su experiencia frente a las cámaras con el trabajo detrás de una marca, en una trayectoria que va más allá de sus relaciones sentimentales.

Ivana Figueiras y su relación con Sebastián Ortega

Antes de comenzar su romance con Darío Cvitanich, Ivana Figueiras mantuvo una relación con el productor Sebastián Ortega entre 2012 y 2014. El vínculo comenzó después de la separación de Ortega y Guillermina Valdés y llegó a un punto importante cuando ambos se comprometieron y fijaron una fecha para casarse.

Sin embargo, la pareja atravesó un período complejo, marcado por distintas crisis y separaciones temporales. Durante esa etapa también sufrieron la pérdida de un embarazo, una experiencia dolorosa que formó parte de los momentos difíciles de la relación.

Finalmente, el vínculo llegó a su fin de manera definitiva. Años después, Figueiras volvió a quedar en el centro de la atención mediática por su historia de amor con el exdelantero de Banfield, Boca Juniors y Racing, entre otros equipos.

Cómo comenzó la relación de Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras hicieron público su romance en septiembre de 2025, poco después de la separación del exfutbolista de la periodista Chechu Bonelli, madre de sus hijas. El comienzo de la relación generó repercusiones debido al contexto en el que se produjo y a las versiones que circularon sobre la ruptura del matrimonio anterior. Pese a las críticas y los comentarios, ambos continuaron adelante con su vínculo.

En diciembre de ese año, la pareja atravesó una breve crisis que derivó en una separación. No obstante, el distanciamiento duró pocas semanas y luego retomaron la relación, con nuevas apariciones públicas que confirmaron la reconciliación. Meses más tarde, la historia sumó otro capítulo cuando Cvitanich le propuso matrimonio a Figueiras durante un encuentro en el Palacio Duhau.

Darío Cvitanich e Ivana Figueiras oficializaron su romance en septiembre de 2025 y, tras una breve separación, apostaron nuevamente por la relación.

Cuándo se casan Ivana Figueiras y Darío Cvitanich

La fecha del casamiento fue revelada por Karina Iavícoli en LAM, el programa de espectáculos de América TV. Según informó la periodista, la pareja tiene previsto celebrar su boda el 20 de marzo de 2027.

“El 20 de marzo de 2027 se casan Ivana y Darío”, anunció Iavícoli durante el ciclo. Además, la celebración tendría una importante convocatoria. De acuerdo con la información difundida en el programa, se espera una fiesta de entre 250 y 300 invitados en el Golf Club de Pacheco, una locación vinculada al entorno familiar de la modelo.

De concretarse los planes, Figueiras y Cvitanich darán un nuevo paso en su relación después de atravesar separaciones, reconciliaciones y una intensa exposición mediática. La boda marcará el inicio de una nueva etapa para la pareja, que apuesta a consolidar su futuro en común.