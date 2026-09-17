Quién ganó Gran Hermano 2026: el participante que se consagró campeón

Sol y Gisela “Yipio” Pintos fueron las dos finalistas de Gran Hermano 2026 y protagonizaron la definición del reality de Telefe.

Después de meses de convivencia, estrategias y momentos de tensión, Gran Hermano Generación Dorada llegó a su esperada definición. Solange “Sol” Abraham y Gisela “Yipio” Pintos fueron las dos participantes que alcanzaron la gran final del reality de Telefe, que finalmente coronó a una de ellas como campeona.

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Cómo fue la gran final de Gran Hermano 2026

La definición de Gran Hermano Generación Dorada tuvo como protagonistas a Sol y Yipio, quienes lograron superar las distintas etapas de la competencia hasta convertirse en las últimas dos participantes en permanecer en carrera.

La final se emitió el miércoles 16 de septiembre por la pantalla de Telefe y estuvo acompañada por una gran expectativa tanto dentro del estudio como entre los seguidores del programa. Con la cuenta regresiva en marcha, Santiago del Moro fue el encargado de comunicar el resultado que definió la edición.

“¡Gana Gran Hermano Generación Dorada! ¡La gran ganadora de esta edición es... ¡Sol!”, anunció el conductor, confirmando la consagración de la participante.

Tras escuchar su nombre, comenzaron los festejos y la emoción en el estudio. Sol recibió el trofeo que la acreditó como campeona, mientras que Yipio quedó reconocida como la finalista de esta edición.

Solange Abraham ganó Gran Hermano 2026

Solange “Sol” Abraham se convirtió en la ganadora de Gran Hermano Generación Dorada después de obtener el 51,8% de los votos de la gran final. Según los datos difundidos durante el cierre del programa, la definición reunió un total de 30 millones de votos.

La consagración tuvo un significado especial para la participante, ya que representó su regreso al reality quince años después de su primera experiencia. Sol había formado parte de Gran Hermano 2011 y volvió a la casa más famosa del país con la intención de buscar una revancha. Luego de conocer el resultado, una de sus primeras expresiones frente a la celebración fue: “¡Gracias!”.

El regreso de Sol a la casa de Gran Hermano

El recorrido de Sol en esta edición estuvo marcado por diferentes situaciones dentro y fuera de la competencia. Durante su estadía tuvo la posibilidad de participar de un intercambio con La Casa de los Famosos, aunque posteriormente fue expulsada por decisión de Gran Hermano.

Uno de los motivos centrales de aquella salida estuvo relacionado con las reiteradas expresiones de la participante sobre cuánto extrañaba a su hija. Sin embargo, su historia dentro del reality todavía no había terminado.

Tiempo después, Sol recibió una nueva oportunidad para regresar a la casa mediante un Golden Ticket. El reingreso le permitió continuar con su objetivo de llegar hasta la instancia decisiva y pelear por el título.

Solange “Sol” Abraham se consagró ganadora de Gran Hermano Generación Dorada 2026 tras imponerse en la gran final.

El perfil de Sol y su camino hasta la final

Desde su regreso, Sol adoptó un estilo de juego más confrontativo, que generó distintas polémicas durante su permanencia en el reality. La participante quedó nominada en numerosas oportunidades y protagonizó varios enfrentamientos con otros jugadores.

A pesar de atravesar repetidas placas, logró avanzar semana tras semana. De hecho, se convirtió en la jugadora con más versus de placa ganados durante esta edición.

Finalmente, ese recorrido le permitió llegar al último día junto a Yipio. Con el 51,8% de los votos, Solange Abraham consiguió cerrar su segunda experiencia en el reality con el título de campeona de Gran Hermano Generación Dorada.