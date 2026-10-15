Quién es la expareja de Nazareno Casero: por qué se separó y qué dijo el actor

Carolina Puntonet vive en Ibiza, España, donde continúa trabajando en el mundo del baile y la música, según contó el actor al hablar sobre su expareja.

La vida sentimental de Nazareno Casero volvió a despertar interés luego de que el actor hablara sobre el final de una relación que se extendió durante varios años. La ruptura estuvo atravesada por proyectos profesionales, viajes y una distancia geográfica que terminó convirtiéndose en un obstáculo para la pareja.

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Quién es Carolina Puntonet, la expareja de Nazareno Casero

Carolina Puntonet es bailarina y modelo, nació en Rosario y desarrolló parte de su carrera artística en Argentina antes de continuar su actividad profesional en Europa. En 2017 participó en Showmatch como integrante del equipo de bailarinas del programa, una experiencia que la acercó a la televisión y al mundo del espectáculo.

Además de su trabajo en la danza, Puntonet participó en campañas publicitarias y proyectos vinculados con la moda. Entre sus antecedentes profesionales figuran colaboraciones con marcas y diseñadores de alta costura, como Jorge Rey, en desfiles y distintas presentaciones.

En los últimos años, su carrera tomó un rumbo internacional. La bailarina se instaló en Ibiza, España, donde continuó vinculada con el baile y la música. Allí encontró nuevas oportunidades laborales, mientras mantenía una relación con el actor argentino que, durante un tiempo, intentó sostenerse a pesar de los kilómetros de distancia.

Cómo comenzó la historia de amor entre Nazareno Casero y Carolina Puntonet

Nazareno Casero y Carolina Puntonet se conocieron en 2019 y comenzaron una relación que se extendió durante varios años. En los primeros tiempos, ambos compartían su vida en Buenos Aires, lo que les permitía mantener una dinámica cotidiana sin las complicaciones que después aparecerían.

Sin embargo, los cambios laborales modificaron esa situación. Mientras el actor continuó desarrollando su carrera en Argentina, Puntonet avanzó con sus proyectos profesionales en Europa. La distancia comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante en el vínculo y obligó a ambos a organizar encuentros en función de sus agendas.

Aunque intentaron sostener la relación mediante viajes y visitas, mantener una vida en común se volvió cada vez más difícil. Finalmente, decidieron separarse, en un contexto en el que los compromisos profesionales de cada uno transcurrían en distintos países.

Por qué se separaron Nazareno Casero y Carolina Puntonet

El propio actor explicó que la ruptura no estuvo relacionada con la falta de amor, sino con las dificultades para compatibilizar sus vidas. En una entrevista con el periodista Nico Peralta, Casero habló con sinceridad sobre el momento personal que atravesaba.

"Bueno, bien, qué sé yo. De a momentos estoy triste porque no fue una separación porque se acabó el amor, sino porque había cierta incompatibilidad entre donde vivimos cada uno y nuestras carreras, las cosas que cada uno tiene que hacer y los tiempos de viajar y visitarnos", expresó.

Nazareno Casero y Carolina Puntonet se conocieron en 2019 y mantuvieron una relación durante varios años, hasta que la distancia complicó el vínculo.

El actor también describió el desgaste que implicaba mantener una relación a distancia. "Ella vive y trabaja allá, entonces venía ella a visitarme, iba yo a visitarla y en un momento nos empezó a suceder a los dos que para vernos teníamos que dejar nuestras vidas en cada lugar, tomar un avión, cruzar un océano y era complejo", agregó.

Sus declaraciones dejaron en claro que la dificultad para compartir el día a día terminó pesando en la pareja. Los viajes frecuentes exigían reorganizar las rutinas y postergar responsabilidades, una dinámica que se volvió difícil de sostener a largo plazo.

Qué dijo Nazareno Casero sobre la vida de su expareja en Ibiza

Durante la entrevista, Casero también aclaró que Puntonet es argentina y que actualmente trabaja en Ibiza. Sobre su presente profesional, destacó: "Está con el baile, con la música y le va bárbaro afuera".

El actor, hijo de Alfredo Casero, reconoció que los últimos años de la relación transcurrieron a distancia, a diferencia de la etapa inicial en Buenos Aires. Aunque la separación le genera tristeza, sus palabras reflejaron que la decisión estuvo vinculada con las circunstancias de ambos y sus respectivos proyectos de vida.