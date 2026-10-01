Quién es la ex pareja de Mike Amigorena: así fue su historia de amor con Sofía Vitola

Mike Amigorena y Sofía Vitola se conocieron en 2018 durante una reunión en la casa de un amigo en común.

La vida sentimental de Mike Amigorena estuvo marcada durante varios años por su relación con Sofía Vitola, cantante y compositora rosarina. El vínculo comenzó con un flechazo, atravesó una convivencia particular y tuvo como fruto el nacimiento de Miel, la hija que ambos tuvieron en 2020.

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Quién es Sofía Vitola, la ex pareja de Mike Amigorena

Sofía Vitola es una cantante y compositora nacida en Rosario que desarrolló su carrera vinculada a la música. Además de su proyecto artístico Potra, trabajó como profesora de guitarra y mantuvo una fuerte relación con el ambiente musical.

La artista conoció a Mike Amigorena en 2018, durante una reunión en la casa de un amigo que ambos tenían en común. El encuentro rápidamente se transformó en un vínculo sentimental y, poco tiempo después, tuvieron su primera cita en un recital de Radiohead.

El interés compartido por el arte y la música fue uno de los puntos que acercó a la pareja. Mientras Amigorena combinaba sus trabajos como actor y músico, Vitola avanzaba con sus proyectos personales. Durante los primeros años de noviazgo también compartieron viajes, reuniones familiares y diferentes momentos relacionados con sus respectivas carreras.

Mike Amigorena y Sofía Vitola: cuándo nació su hija Miel

La relación dio un paso importante con la llegada de Miel, la primera hija de Mike Amigorena y Sofía Vitola. La niña nació el 3 de febrero de 2020 y su llegada modificó la dinámica que hasta ese momento mantenía la pareja.

Antes del nacimiento, ambos vivían en casas separadas: Amigorena vivía en Chacarita y Vitola en Olivos. Cada uno conservaba su propio espacio y llevaba adelante una dinámica marcada por cierta independencia. Con la llegada de su hija, decidieron comenzar a convivir bajo el mismo techo.

La nueva etapa familiar coincidió poco después con la pandemia, un contexto que implicó cambios importantes en la vida cotidiana. La convivencia y la crianza de Miel llevaron a la pareja a encontrar nuevas formas de organizar su vida familiar.

Cómo era la convivencia entre Mike Amigorena y Sofía Vitola

La maternidad y la paternidad estuvieron acompañadas por una particular manera de entender la convivencia. Tanto Mike Amigorena como Sofía Vitola buscaron mantener espacios individuales aun después de comenzar a vivir juntos.

La música tuvo un papel importante en la vida familiar. Ambos artistas compartían esa pasión y Miel creció rodeada de instrumentos, canciones y diferentes expresiones vinculadas al mundo artístico.

Con el paso del tiempo, Amigorena también habló públicamente sobre la importancia de conservar cierta independencia dentro de la pareja. Esa modalidad permitió que cada uno mantuviera parte de sus rutinas y proyectos personales mientras compartían la crianza de su hija.

La música fue uno de los puntos de encuentro entre Mike Amigorena y Sofía Vitola, ambos vinculados al mundo artístico.

Por qué se separaron Mike Amigorena y Sofía Vitola

Después de aproximadamente seis años de relación, Mike Amigorena y Sofía Vitola decidieron tomar caminos separados. La ruptura se conoció públicamente en 2024, cuando el actor comenzó a referirse a su nueva situación familiar.

Tras el final de la relación, ambos mantuvieron como prioridad el vínculo con Miel. Amigorena destacó la importancia de construir una relación propia con su hija y compartir momentos a solas con ella, sin dejar de preservar el vínculo de la niña con su madre.

De esta manera, el final del noviazgo dio paso a una nueva etapa familiar, con una organización diferente a la que habían construido durante los años en los que permanecieron juntos.