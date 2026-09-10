Quién es el ex marido de Solange Abraham, participante de Gran Hermano Generación Dorada 2026

Solange Abraham y Marcelo: una historia de amor que comenzó en un canal de música

La vida personal de Solange Abraham, una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada 2026, volvió a despertar interés a partir de su historia sentimental. Antes de ingresar al reality, la jugadora estuvo casada con Marcelo, con quien compartió varios años de relación y una vida marcada por los viajes y el lujo.

{{{htmlAmp}}}

Solange Abraham y Marcelo: cómo comenzó la historia de amor

La historia entre Solange Abraham y Marcelo comenzó en 2012, cuando ambos coincidieron laboralmente en un canal de música. Ella se desempeñaba como movilera, mientras que él trabajaba como productor. El vínculo profesional dio paso a una relación sentimental que se extendió durante varios años.

Después de tres años de noviazgo, la pareja decidió casarse. La boda tuvo lugar el 18 de abril de 2015 y estuvo rodeada de detalles acordes al momento económico que atravesaban. Entre los elementos más destacados estuvo el vestido diseñado por Gino Bogani y una luna de miel que incluyó destinos internacionales como Dubái y las Islas Maldivas.

Durante los primeros años de matrimonio, la pareja mantuvo un estilo de vida de alto perfil y disfrutó de importantes comodidades.

El ex marido de Solange Abraham y la vida de lujo que compartieron durante su matrimonio

Quién es Marcelo, el ex marido de Solange Abraham

Marcelo fue productor de televisión y conoció a Solange Abraham mientras ambos trabajaban en un canal dedicado a la música. Su relación con la participante de Gran Hermano se desarrolló durante una etapa de fuerte exposición y crecimiento económico para ambos.

Tras contraer matrimonio, la pareja se instaló en una propiedad ubicada en Tortugas Polo Club, uno de los complejos residenciales más exclusivos de Argentina. Además, entre sus hábitos estaban los viajes internacionales y los traslados en aviones privados.

La imagen pública mostraba una pareja consolidada y con una vida llena de comodidades. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer cuestionamientos personales que terminarían modificando el rumbo de la relación.

Por qué se separaron Solange Abraham y Marcelo

Con el tiempo, Marcelo atravesó un proceso personal relacionado con su identidad sexual. Finalmente, decidió compartirlo con Solange Abraham, quien optó por acompañarlo durante esa etapa en lugar de intentar mantener un vínculo matrimonial que ya había cambiado.

La decisión tuvo un impacto profundo en la pareja y terminó llevando a la separación. Para Solange, acompañar a Marcelo durante ese proceso fue importante para poder comprender la situación y atravesar el final del matrimonio desde otro lugar.

La historia también permitió conocer una faceta diferente de la participante de Gran Hermano, alejada de la imagen vinculada al lujo y la exposición pública que había rodeado a su matrimonio.

La separación de Solange Abraham y Marcelo tras el proceso personal de su ex marido

La vida de Solange Abraham antes de Gran Hermano

El recorrido de Solange Abraham antes de ingresar al reality estuvo vinculado al mundo de la televisión y los medios de comunicación. Su experiencia como movilera le permitió desarrollar una carrera frente a las cámaras y posteriormente atravesar diferentes etapas personales.

Su matrimonio con Marcelo fue uno de los capítulos más importantes de su vida privada. La relación comenzó en 2012, tuvo su momento de mayor exposición con la boda de 2015 y finalmente llegó a su fin luego del proceso personal que atravesó su exmarido.

Ahora, su participación en Gran Hermano Generación Dorada 2026 abrió una nueva etapa de exposición pública. La historia de su matrimonio y la forma en que ambos afrontaron la separación forman parte del pasado de una participante que actualmente concentra la atención por su desempeño dentro de la casa.