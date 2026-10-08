Quién es el esposo de Paula Trapani: la historia de amor con Sebastián Loketek

Paula Trapani y Sebastián Loketek se conocieron a fines de los años 90, se casaron en 1999 y comenzaron una relación que se extendió durante más de dos décadas.

La vida sentimental de Paula Trapani estuvo marcada por una relación de muchos años, atravesada por casamientos, separaciones y reconciliaciones. La conductora construyó junto a Sebastián Loketek una familia con tres hijos y, después de distintos momentos de crisis, ambos volvieron a apostar por su vínculo.

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Cómo comenzó la historia de amor de Paula Trapani y Sebastián Loketek

La relación entre Paula Trapani y Sebastián Loketek comenzó a finales de la década de 1990, cuando la periodista atravesaba una etapa de gran exposición en la televisión argentina. El vínculo avanzó rápidamente y ambos decidieron formalizar su relación.

La pareja se casó en 1999 y comenzó así una historia que se extendería durante más de dos décadas. Aunque la conductora mantuvo una presencia constante en los medios, su esposo eligió mantenerse alejado de las cámaras y preservar su vida privada.

Con el paso de los años, la relación atravesó diferentes etapas, aunque siempre existió un fuerte vínculo familiar que terminó siendo uno de los puntos centrales de la historia.

Quién es Sebastián Loketek, el esposo de Paula Trapani

Sebastián Loketek es economista y empresario argentino y desarrolló gran parte de su trayectoria profesional en el ámbito financiero. A diferencia de Paula Trapani, su carrera se mantuvo lejos de la televisión y de la exposición pública.

Entre los cargos más importantes que ocupó se encuentra el de Managing Director de Bank of America en el Cono Sur, una posición vinculada al sector financiero internacional.

Su perfil reservado hizo que fueran pocos los detalles de su vida personal que trascendieran públicamente. La mayor parte de la información sobre su historia con Trapani estuvo relacionada con las distintas etapas que atravesó el matrimonio.

Cuántos hijos tienen Paula Trapani y Sebastián Loketek

Uno de los principales pilares de la relación fue la familia que construyeron juntos. Del matrimonio nacieron tres hijos: Joaquín, Milena y Delfina.

La llegada de los hijos consolidó un proyecto familiar que se mantuvo incluso durante los períodos en los que la pareja decidió tomar distancia. Las diferentes separaciones no significaron una ruptura del vínculo familiar y ambos continuaron compartiendo responsabilidades relacionadas con sus hijos.

Ese lazo también tuvo un peso importante en los distintos reencuentros que protagonizaron a lo largo de los años.

La pareja tiene tres hijos, Joaquín, Milena y Delfina, quienes fueron uno de los principales pilares del vínculo familiar durante los períodos de crisis.

Las separaciones y reconciliaciones de Paula Trapani y Sebastián Loketek

La historia de amor tuvo varios momentos de crisis. En 2014 comenzaron a trascender públicamente los primeros problemas importantes de la pareja, que derivaron en un distanciamiento que se prolongó durante aproximadamente dos años.

La reconciliación llegó en 2016, aunque el matrimonio volvería a atravesar dificultades tiempo después. Durante la cuarentena de 2020, ambos volvieron a convivir en un intento por recomponer la relación y dejar atrás los conflictos anteriores.

Sin embargo, el desgaste volvió a aparecer y nuevamente se produjo un alejamiento. Durante un largo período llevaron vidas separadas, hasta que en febrero de 2026 trascendió una nueva reconciliación.

La reconciliación de Paula Trapani y Sebastián Loketek

La recomposición del matrimonio sorprendió después de varios años de distancia. Según explicaron personas cercanas a la pareja y periodistas que siguieron el proceso, hubo un factor fundamental detrás del reencuentro: “Se extrañaban mucho”.

Con ese nuevo acercamiento, Paula Trapani y Sebastián Loketek volvieron a apostar por su relación y por la familia que construyeron durante más de dos décadas.

La historia de ambos quedó así marcada por una sucesión de encuentros y desencuentros, pero también por la decisión de volver a intentarlo después de cada crisis. En 2026, la pareja atraviesa una nueva etapa de su vínculo, esta vez con el objetivo de recuperar la vida familiar compartida.