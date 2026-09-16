Quién es Delfina Da Corte, la hija de Solange Abraham que ingresó este martes a Gran Hermano

Gran Hermano Generación Dorada vivió este martes su antepenúltimo programa. A poco menos de 24 horas que se decida a la flamanete ganadora de esta edición, tanto Solange "Sol" Abraham como Yisela "Yipio" Pintos recibieron la visita de sus afectos más cercanos.

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La primera en pasar al SUM para poder ver a su familia fue Sol, quien primeramente se encontró con su madre, fundiéndose ambas en un tierno abrazo. Sin embargo, algo aún más emotivo ocurrió después, cuando su hermana; su sobrino y su hija aparecieron desde un rincón, sorprendiéndola y generando un cuadro de enorme ternura.

¿Quién es Delfina, la hija de Solange?

Solange Abraham fue madre, a los 28 años, de Delfina, fruto de su amor con el productor Marcelo Da Corte. Nació el 2 de agosto de 2017, por lo que actualmente tiene apenas nueve años. En aquella oportunidad, la blonda había hecho un sentido posteo en redes sociales resumiendo lo que significó para ella todo ese proceso: "2 de agosto. Sólo tengo para decir gracias a toda esa energía inmensa. Cada célula de mi cuerpo está feliz. Bienvenida mi leoncita".

Tras ello, había dado detalles del parto y describió las emociones que la atravesaron cuando tuvo a su hija por primera vez en brazos: "El parto fue programado, una cesárea. Mi marido estuvo al lado mío y la recibimos juntos. Fue un momento increíble. Soñábamos tanto tenerla, que cuando la vimos salir y escuchar su primer llanto no lo podíamos creer. La pusieron en mi pecho por unos minutos y se calmó. Mi marido temblaba de la adrenalina que genera un momento así".

Solange Abraham con Delfina en brazos.

"Con Delfi no nos podemos desprender ni un solo segundo. Por las noches, cuando queda con su nurse (enfermera) en su cuarto, me cuesta mucho despegarme, pero calculo que será lo normal y les pasa a todas las mamás", completó en aquella oportunidad.