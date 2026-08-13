Quién es Amparo, la hija de Jimena Monteverde: las fotos

Amparo Monteverde tiene 30 años y se recibió como técnica en alimentos, una profesión vinculada con la gastronomía.

La familia de Jimena Monterverde mantiene un fuerte vínculo con el mundo de la gastronomía, y su hija Amparo decidió seguir un camino profesional relacionado con los alimentos. La joven, que mantiene un perfil bajo, construyó una trayectoria propia y suele compartir en redes algunos momentos de su vida personal.

Quién es Amparo, la hija de Jimena Monteverde

Amparo Monteverde tiene 30 años y eligió formarse profesionalmente en un área relacionada con la alimentación. La joven estudió en la universidad y se recibió como técnica en alimentos, una especialización que le permitió desarrollar una carrera vinculada con uno de los grandes intereses de su familia.

A diferencia de su madre, que alcanzó una amplia exposición pública como cocinera y figura televisiva, Amparo mantiene un perfil mucho más reservado. Su vida cotidiana transcurre alejada de los medios y son principalmente sus redes sociales las que permiten conocer algunos detalles de sus actividades.

La elección de su profesión también refleja el vínculo que mantiene con la gastronomía. Si bien construyó su propio recorrido académico y laboral, el interés por los alimentos es una característica que comparte con Jimena Monterverde.

La hija de Jimena Monteverde mantiene un perfil bajo y utiliza sus redes sociales para compartir momentos de su vida personal.

La vida privada de Amparo Monteverde

Amparo suele preservar su intimidad y no tiene una presencia habitual en los programas de televisión ni en espacios vinculados al espectáculo. En sus redes sociales, en cambio, publica ocasionalmente fotografías de distintos momentos de su vida.

Los viajes ocupan un lugar destacado entre las imágenes que comparte. La joven suele mostrar escapadas y recorridos por diferentes destinos, muchas veces acompañada por su pareja. En esas publicaciones aparecen paisajes, experiencias gastronómicas y propuestas vinculadas con la cocina.

También mantiene una relación cercana con sus amigas y familiares. Las fotografías junto a sus seres queridos forman parte de sus publicaciones y muestran el lugar que ocupan esos vínculos en su vida cotidiana.

Quién es el novio de Amparo Monteverde

En el plano sentimental, Amparo está en pareja con Olaf Lengyel, un empresario relacionado con diferentes negocios y proyectos vinculados al ámbito gastronómico. La relación también aparece reflejada en algunas de las fotografías que la joven comparte en sus redes sociales. Juntos suelen disfrutar de viajes y conocer diferentes propuestas culinarias, una actividad que coincide con la formación profesional de Amparo.

El vínculo con Lengyel se desarrolla lejos de la exposición mediática y ambos mantienen una marcada reserva respecto de su vida privada. Las imágenes que publica la joven permiten conocer principalmente algunos de los destinos que visitan y momentos compartidos.

Amparo suele viajar junto a su pareja, Olaf Lengyel, y durante sus recorridos también disfruta de diferentes propuestas gastronómicas.

La pasión por la gastronomía que comparte con Jimena Monteverde

La elección profesional de Amparo tiene un punto de encuentro evidente con la trayectoria de su madre. Mientras Jimena Monterverde desarrolló una extensa carrera como cocinera y conductora, su hija se especializó académicamente en el área de los alimentos.

Sin buscar replicar la exposición pública de su madre, Amparo construyó un camino propio alrededor de la gastronomía. Su formación como técnica en alimentos y su interés por conocer propuestas culinarias durante sus viajes mantienen presente ese vínculo familiar. Actualmente, la joven continúa desarrollando su vida personal y profesional con bajo perfil, acompañada por su pareja, su familia y sus amistades.