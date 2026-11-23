Ágata Lescano tiene 37 años, es entrenadora personal, participa en competencias de bikini fitness y es madre de un hijo de 12 años.

Marcelo Tinelli volvió a quedar en el centro de la atención mediática después de compartir una fotografía junto a una mujer en sus redes sociales. La imagen despertó rumores sobre un nuevo romance y, durante una emisión de su programa, el conductor habló de su vínculo con Ágata Lescano y reveló algunos detalles de la relación.

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Quién es Ágata Lescano, la nueva novia de Marcelo Tinelli

Ágata Lescano tiene 37 años, trabaja como entrenadora personal y se destaca en el mundo del bikini fitness, una disciplina vinculada al fisicoculturismo y las competencias de acondicionamiento físico. Su actividad profesional está relacionada con el entrenamiento, la preparación física y la participación en torneos de esta especialidad.

En el plano personal, Lescano es madre de un hijo de 12 años y vive en el barrio porteño de La Paternal junto a su familia. Además, es hincha de Argentinos Juniors.

Su nombre comenzó a ganar repercusión pública a partir de las versiones que la vinculaban sentimentalmente con Marcelo Tinelli. Ambos compartirían un espacio en el gimnasio, donde ella se desempeña como entrenadora y el conductor realiza habitualmente sus rutinas de actividad física.

La cercanía entre los dos empezó a despertar comentarios debido a sus coincidencias fuera del ámbito deportivo y a algunas publicaciones que compartieron en Instagram.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre su relación con Ágata Lescano

La confirmación llegó durante la emisión del martes de Dale Match, el ciclo que Marcelo Tinelli conduce en Infobae en vivo. Allí, Fernanda Iglesias y Anita Martínez aprovecharon la conversación para preguntarle por una fotografía que había publicado junto a Lescano durante una salida a una parrilla del barrio de Paternal.

En un primer momento, el conductor aclaró que no había tenido intenciones de presentar públicamente a su nueva pareja mediante esa imagen. Según explicó, se trató de una salida en la que también habían participado otras personas.

Sin embargo, ante las preguntas de sus compañeras, terminó dando detalles sobre el vínculo y confirmó que está nuevamente en pareja.

Uno de los datos que más llamó la atención fue el tiempo que llevan juntos. Cuando le consultaron desde cuándo estaban saliendo, Tinelli respondió de manera directa: "Un mes y días".

Cómo se conocieron Marcelo Tinelli y Ágata Lescano

Durante la charla también surgieron preguntas sobre el comienzo de la relación. Aunque el conductor evitó brindar detalles precisos sobre el primer encuentro, no descartó que el gimnasio haya sido el lugar donde comenzó el acercamiento.

Cuando le mencionaron esa versión, respondió con humor: "Mirá, eso es lo que dicen". La posibilidad de que se hayan conocido en ese ámbito coincide con las actividades que ambos comparten: Lescano trabaja como entrenadora personal, mientras que Tinelli mantiene una rutina de ejercicios en el mismo espacio.

Las coincidencias y las apariciones conjuntas en redes sociales alimentaron las versiones sobre un romance que, hasta ese momento, no había sido confirmado públicamente por el conductor.

Tinelli habló sobre la posibilidad de haberse conocido en el gimnasio y aseguró que considera importante hacer una propuesta formal para comenzar un noviazgo.

Marcelo Tinelli confirmó que está de novio: qué dijo sobre el noviazgo

Además de revelar cuánto tiempo llevan juntos, Tinelli dejó en claro que considera que la relación tiene un carácter formal. Consultado sobre la posibilidad de oficializar el vínculo, defendió la importancia de realizar una propuesta para establecer el noviazgo, independientemente de la edad de las personas involucradas.

"Para mí el noviazgo viene con una propuesta", sostuvo durante el programa. Finalmente, el conductor terminó de despejar las dudas sobre su situación sentimental con otra declaración: "Con mi novia estamos bien".

De esta manera, Marcelo Tinelli confirmó su relación con Ágata Lescano y compartió las primeras precisiones sobre este nuevo capítulo de su vida personal, que comenzó a generar repercusión después de sus publicaciones en redes sociales.