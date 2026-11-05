Una querida pareja se separó tras 4 años y ella lo destrozó en vivo: "Nunca perdí tanto la dignidad"

Brenda Di Aloy se animó a mirar hacia atrás y repasó una de las etapas más complicadas de su vida amorosa: el final de su relación con Cris Vanadía. En una entrevista con Infobae, la influencer e hija de Yuyito González habló sin vueltas del duelo que atravesó y de algunas actitudes de aquel momento que todavía hoy le duelen.

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Lejos de buscar culpables, Brenda hizo autocrítica sobre cómo vivió la ruptura. “Él no me lastimó, me lastimó el vínculo que se rompió. Yo me lastimé sola”, aseguró sobre el conductor, y sumó una reflexión sobre la necesidad de afecto: “Cuando uno mendiga amor para mí te estás lastimando a vos”.

Brenda Di Aloy se separó de su pareja.

Separarse estando enamorada

Lo que más le complicó el proceso fue que la separación llegó cuando sus sentimientos seguían intactos. Para ella no se trató solo de despedirse de su pareja, sino también de los planes y las expectativas que habían armado juntos.

“Me costó un montón, sentí que tal vez nunca más me iba a enamorar o pensaba dónde va a aparecer otra persona que me mueva el piso así”, recordó. En esa línea, explicó por qué fue tan difícil: “Yo me separé estando enamorada. Eso es más complicado todavía porque tenés mucho amor adentro que decís: ‘¿Y ahora a dónde lo pongo?’”.

Un año para llenar vacíos

La influencer reconoció que en los meses posteriores a la ruptura intentó compensar esa sensación de ausencia como pudo, aunque sin resultados. “Me costó mucho y fue un año de duelo en el que yo intenté llenar vacíos con lo que fuera porque justamente tenía tanto amor adentro”, describió.

Según contó, ese período la llevó a límites que hoy recuerda con incomodidad. La frase más fuerte de la charla apareció justamente al hablar de esa etapa: “Nunca en mi vida había perdido la dignidad tanto como ese año”.

La cuenta pendiente con Cris Vanadía

Sin embargo, Brenda dejó claro que no le guarda rencor a su ex y que, al contrario, le reserva un lugar especial. “Si me preguntás, es la única persona que se me viene a la cabeza que me ha quedado pendiente un perdón y un gracias”, confesó.

Con el paso del tiempo, la hija de Yuyito pudo tomar distancia y mirar lo vivido de otra manera. Ahora la pelota queda del lado de Vanadía: habrá que ver si el conductor se da por aludido y le responde, o si prefiere dejar este capítulo en pausa.