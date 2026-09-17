Quedó el micrófono abierto y un insólito comentario al aire de TN obligó un corte: "El agujero..."

Llevar adelante un programa en vivo conlleva una gran cuota de responsabilidad. A diferencia de lo grabado, todo lo que transcurra durante una emisión en directo no puede ser modificado, razón por la cual el margen de error debe mantenerse en el mínimo posible. Sin embargo, el mismo jamás es cero y siempre hay algo que puede fallar.

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Un ejemplo de ello es lo que pasó este jueves en TN, cuando previo a la pausa se pudo escuchar de forma clara un comentario que afianzaba el doble sentido de un dicho previo, algo que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El insólito comentario al aire de TN

Apenas pasadas las once de la mañana, desde el estudio mencionaron que hoy era el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Es por ello que decidieron preguntarle a un colega, especializado en lo que al clima respecto, acerca del estado de la misma: "¿Cómo está el agujero?". Apenas terminó de pronunciar esto, se pudieron escuchar algunas risas lejanas, aunque esto no alteró a su colega: "Se está empezando a formar ahora porque es de origen natural, pero...". Aún así, decidieron mandar la emisión a la pausa.

Cuando la placa alusiva apareció, se pudo escuchar de forma clara una nueva expresión. "La capa de ozono", se pudo oír, en relación a que ese era el "agujero" al que se hacía alusión. "Yo hice bien la pregunta", se excusó el primero de ellos, marcando su afán en tener una respuesta seria a su consulta.