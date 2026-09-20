Se pudrió todo entre Juana Viale y Jimena Monteverde y salió al aire: "Estoy harta de..."

Juana Viale llevó adelante este domingo por la mañana una nueva emisión de Almorzando con Juana, contando con importantes invitados: el actor Franco Masini; las actrices Rochi Hernández y Leonor Benedetto; el chef Salé y el humorista Carna.

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La velada contó con momentos más que interesantes, con debates muy profundos y experiencias muy sensibles. Sin embargo, también hubo lugar para los roces, algo de lo cual no estuvo excluida ni siquiera la propia conductora, quien protagonizó uno muy áspero con Jimena Monteverde.

Los invitados de Juana Viale para el Almorzando con Juana del 20 de septiembre.

¿Qué pasó entre Juana Viale y Jimena Monteverde?

En determinado momento, la cocinera se dispusó a hacer frente a cámara unos cuadraditos cítricos, contando con la ayuda de la nieta de Mirtha Legrand. Mientras la primera de ellas iba explicando el proceso, la presentadora la cortó en seca: "Jimena ya sé que tenemos pocos tiempo pero vas tan rápido. Yo voy tan zen, tan despacio".

Lejos de cruzarse de brazos, Monteverde replicó: ""Acato las órdenes que me dicen. Si vos no querés acatar órdenes, hacelo a tu tiempo". "¡Estoy harta de acatar órdenes!", vociferó Juana Viale, visiblemente incómoda. Más tarde, se pudo apreciar como al querer ponerle glasé al bizcochuelo, el mismo se derramó por toda la mesa y enojó aún más a Juana: "¿Por qué pasó esto? Viste cómo estaba, no me dijiste que no le pusiera tanto jugo". "No te veo mi amor", contestó Monteverde, quien al rato le recriminó: "¡Seguí haciendo cagadas!".