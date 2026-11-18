Laura Ubfal y Jorge Rial protagonizaron un tenso enfrentamiento que pasó de las redes sociales a sus respectivos programas de streaming. El conflicto se desató luego de que el conductor hablara sobre las internas en América TV tras la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre y asegurara que algunas integrantes de LAM habían buscado negociar su continuidad en el canal ante una posible mudanza del ciclo de Ángel de Brito a El Nueve.

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En ese contexto, Rial había señalado a Ubfal como una de las primeras panelistas en acercarse a las autoridades de América. La periodista no tardó en responderle desde su cuenta de X, donde lanzó una chicana vinculada al nombre de su nuevo programa: “Rial cree que tiene info y la única ensalada rusa que vende es la del menú. Desesperado por tirar primicias inexistentes, al menos sobre mi persona. Gracias por sumarme prensa y seguidores”.

Lejos de dejar pasar el comentario, Rial recogió el guante durante una emisión de Ensalada Rusa y le respondió con dureza. “No creo que tengas ni mucha prensa ni muchos seguidores, Laura, siempre fuiste parte de la escenografía de todos los programas”, disparó.

La acusación de Rial contra Ubfal

Pero no se quedó solamente en el ninguneo y aseguró tener información sobre una supuesta reunión de Ubfal con los directivos de América: “Cuento cómo subiste al tercer piso, cómo les pediste encarecidamente quedarte en el canal porque no aguantabas más a Ángel”, afirmó en referencia a De Brito. En su descargo, Rial fue todavía más allá y le atribuyó a la panelista una fuerte crítica hacia el conductor de LAM. “Es más, te voy a decir cómo lo definiste: lo definiste como un dictador”, aseguró.

Además, sostuvo que Ubfal y otros integrantes del programa habrían cuestionado las restricciones para dar entrevistas a otros medios. Incluso mencionó el caso de Karina Iavícoli y una nota que habría dado luego de la muerte de Chiche Gelblung. Según la versión de Rial, la panelista habría contado que De Brito la reprendió por hablar con otro canal antes que con LAM. Finalmente, el periodista volvió a minimizar el lugar de Ubfal dentro de la disputa televisiva: “No cuento más porque en esta historia no sos importante, sos parte del decorado. Te contesto porque te referiste a mí y soy un caballero”.

La nueva respuesta de Ubfal

La respuesta de la periodista llegó en La Linterna, el ciclo que lleva adelante en Bondi Live. Allí defendió su vínculo con De Brito y rechazó cualquier supuesto enfrentamiento con él: “No tengo nada que perdonarle a Ángel, tengo que agradecerle que me dio laburo, que es un tipo divino. Déjate de hinchar”. Sumado a esto, erigió una nueva chicana dirigida a Rial: “Me pone contenta que está ahí sentado solo, como un pelotudo”.