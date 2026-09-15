Preocupación en Telefe: la denuncia de una ex participante de Gran Hermano a días de la final

Charlotte Caniggia volvió a ser noticia luego de su salida de Gran Hermano, donde se quedó con el tercer puesto del certamen. En su paso por La Cumbre, el ciclo de streaming conducido por Santiago del Moro, la joven habló sin filtro sobre la relación que mantuvo con sus excompañeros dentro de la casa, dejando en claro que la convivencia estuvo lejos de ser armoniosa.

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Un clima que la incomodó desde el principio

Caniggia relató que, desde que ingresó al reality, sintió el rechazo de gran parte del grupo. Según explicó, la mayoría de los participantes evitaba dirigirle la palabra, algo que atribuyó a los egos que -a su entender- predominaban en la convivencia. La participante remarcó que este comportamiento le dificultó adaptarse a la dinámica de la casa desde los primeros días, y admitió que esa sensación de exclusión se mantuvo prácticamente durante toda su estadía en el reality, sin encontrar demasiados puntos de apoyo entre el resto del grupo.

Charlotte Caniggia explotó contra Telefe.

Las declaraciones más fuertes

En un tramo de la entrevista, la mediática fue contundente: "Esta gente desde el principio me tiró mierda. No me querían mucho en la casa. Llegué a una casa donde estaban todos con un ego terrible. Nadie me saludaba, era muy raro", disparó. Y agregó que su experiencia previa en otros trabajos había sido distinta: "Yo normalmente siempre trabajo con gente muy copada. 'Hola, ¿cómo andás?'. Y no me pasó esto esta vez. Me evitaban".

Caniggia también apuntó contra situaciones puntuales dentro de la casa, mencionando a Cinzia como uno de los ejemplos de esa distancia: "Iba al baño a peinarme y había chicas que ni me hablaban, Cinzia, ponele. Era como vivir en una casa que me odiaban", expresó, dejando en evidencia el nivel de malestar que le generó la convivencia.

No es la primera vez que lo dice

Cabe recordar que no es la primera vez que la joven se queja públicamente del trato de sus compañeros: dentro de la casa también había manifestado, en más de una ocasión, su intención de abandonar el reality debido a lo que consideraba maltrato por parte de otros jugadores. En ese contexto, Cola había sido su gran sostén emocional dentro del certamen, pero su temprana eliminación dejó a Charlotte sola durante buena parte de su recorrido, obligándola a reacomodarse sin su principal aliado dentro del juego. Habrá que ver si surgen nuevas declaraciones que profundicen este conflicto o si, por el contrario, el tema queda atrás una vez terminado el ciclo del certamen.