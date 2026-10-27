Preocupación por la salud de una histórica figura de la tele: "Sin escupir sangre..."

Carmen Barbieri pasó una de las semanas más complicadas de los últimos tiempos. La conductora, una de las figuras más queridas de la televisión y el teatro argentino, tuvo que guardar reposo absoluto por un fuerte cuadro respiratorio que la tuvo a maltraer durante siete días seguidos.

{{{htmlAmp}}}

Un cuadro que se complicó en pocos días

Lejos de los estudios y de los escenarios, la artista decidió contar en primera persona lo que le tocó vivir. Lo hizo a través de un audio que le hizo llegar al equipo de Infama, el ciclo de América TV, en el que repasó cómo empezó todo y cómo se encuentra ahora.

Carmen Barbieri contó el calvario que vivió.

“Estoy en la cama”, arrancó Carmen, antes de enumerar todo lo que le diagnosticaron. “Hice un broncoespasmo, una bronquitis y una gripe. Todo junto, 40 grados de fiebre”, detalló sobre el combo que la dejó sin fuerzas desde el domingo anterior.

La decisión que preocupaba a los médicos

Uno de los puntos que más llamó la atención de su relato fue la discusión médica sobre si correspondía o no internarla. Según explicó, los profesionales que la atienden dudaron en hospitalizarla por un motivo concreto: el temor a que, estando en una clínica, se contagiara de otro virus y su situación empeorara.

Esa cautela tiene una explicación en su historia clínica reciente. La conductora recordó que ya atravesó una internación muy extensa y que sus vías respiratorias son su punto más débil. “Los médicos no me querían internar porque tenían miedo que me agarrara otro virus y ahí sí me quedo como la otra vez dos meses internada”, contó.

En ese mismo tramo del mensaje, fue todavía más clara sobre su fragilidad. “Yo estoy muy mal de los bronquios, especialmente del aparato respiratorio”, admitió, dejando en evidencia por qué cada cuadro de este tipo enciende las alarmas en su entorno.

La noticia que llevó alivio

Después de una semana entera de malestar, Carmen pudo finalmente compartir una buena noticia con sus seguidores. La conductora aseguró que, de domingo a domingo, atravesó los peores días, pero que ya empezó a notar una mejoría importante en su estado de salud.

“Hoy domingo después de una semana entera te puedo decir que estoy sin fiebre, sin dolor de cuerpo, sin transpirarme, sin marearme, sin escupir sangre”, enumeró, en una frase que dimensionó la gravedad de lo que había padecido.

Sus palabras llevaron tranquilidad a colegas y fanáticos, que seguían con atención su evolución. Por ahora, la artista continuará con reposo y bajo control médico, con la expectativa de recuperarse por completo y volver pronto a su rutina laboral.