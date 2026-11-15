Preocupación en el gobierno por lo que contó Ignacio Ortelli sobre Milei: "El presidente está"

Ignacio Ortelli lanzó una dura crítica contra Javier Milei durante su programa en Radio Rivadavia, luego de que el Presidente le diera "me gusta" a una publicación que cuestionaba a los periodistas y a integrantes del oficialismo por supuestamente impulsar una ruptura entre el mandatario y Patricia Bullrich. El periodista puso el foco en la contradicción de que el propio jefe de Estado contribuya a alimentar las versiones de internas que después son descalificadas desde el Gobierno.

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“Puso el propio Presidente un like, ¿viste? Es increíble esto en la Argentina, pero le dio like a un posteo en el que supuestamente se descalificaba a quienes hablaban de una ruptura con Bullrich, entre ellos medios de comunicación y también, aludiendo a Martín Menem, a los Menem”, comenzó Ortelli.

Javier Milei junto a Patricia Bullrich.

El periodista se mostró sorprendido por la actitud del mandatario y planteó dos posibilidades: que hubiera respaldado deliberadamente el contenido o que no hubiera reparado en lo que estaba avalando. “Increíble, el propio Presidente likeando cualquier cosa, no dándose cuenta de lo que estaba likeando”, ironizó.

En ese sentido, remarcó la contradicción que observa en el discurso oficial: “También reavivan internas dentro de su propio Gobierno. Es curioso porque después el Gobierno y el Presidente dicen que las versiones de ruptura, las versiones internas, son todas operaciones de los periodistas. Y el propio Presidente alimentando eso”.

La advertencia de Ortelli sobre la soledad de Milei y su entorno

Pero sus cuestionamientos no terminaron allí. Ortelli también apuntó contra el círculo cercano al mandatario y puso en duda que haya personas dispuestas a plantearle sus diferencias con honestidad.

“La verdad que no sé quién asesora al Presidente. De hecho, me parece que el Presidente está muy solito, está muy solo. En la soledad de la Quinta de Olivos, en términos de diálogo político, me parece que le está haciendo mal”, sostuvo.

A continuación, profundizó su diagnóstico sobre el entorno presidencial: “Parece que nadie le habla finalmente de manera sincera, sensata. Hay muchos cuidando su carguito, cuidando los millones de dólares que tal vez están haciendo con algunos negocios. Y que le quepa el sayo al que sea, ¿no? El que se dé por aludido sabrá por qué se da por aludido”.