Durante la emisión del programa Fútbol 90 por la pantalla de ESPN, se vivió una situación particular cuando la producción le acercó un paquete especial al conductor Sebastián "El Pollo" Vignolo. En pleno piso y frente a los integrantes del panel, entre quienes se encontraban Diego Latorre y Morena Beltrán, el relator abrió una caja enviada directamente desde Uruguay.

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Al descubrir el contenido del envío, el periodista reveló que se trataba de un obsequio formal de parte del club Real Montevideo. Tras abrir un sobre que acompañaba el paquete, comenzó a leer la nota institucional que contenía una propuesta para sumarse a la institución deportiva.

La propuesta formal y el debate en el estudio

El conductor leyó las primeras líneas del documento que le hicieron llegar al estudio: "Estimado Pollo, en este solemne...". De inmediato, el relator sintetizó el contenido del mensaje ante sus compañeros: "Señores, me están dando la invitación, es una especie de contrato. Es un contrato para Real Montevideo, señores".

La situación generó bromas inmediatas entre los miembros del programa deportivo respecto de un eventual viaje y la cobertura del encuentro. En medio del intercambio, se plantearon distintas alternativas sobre la televisación y la conformación del equipo de trabajo, mencionando la posibilidad de que Diego Latorre participe en los comentarios de una hipotética transmisión.

La camiseta número diez y la preferencia de dorsal

Además de la carta con el ofrecimiento, la caja contenía la indumentaria oficial del equipo. Al exhibir la casaca, se observó que llevaba estampada la tradicional camiseta número diez en la espalda, aunque el conductor aclaró sus preferencias personales sobre la numeración.

"Esta es, señores, la remera del Real Montevideo y la diez", detalló al mostrar la prenda frente a las cámaras. Sin embargo, al debatir sobre la posibilidad de utilizarla, descartó vestir ese dorsal emblemático y explicó qué número preferiría lucir: "Me gustaría el 75, que es mi año de nacimiento", concluyó el conductor.