El Pollo Vignolo cumple un sueño: "Debuto en Primera"

Durante la emisión de F90 por la pantalla de ESPN, se vivió un momento cargado de humor y sorpresa cuando el conductor Sebastián Vignolo reveló su plan deportivo para el corto plazo. El relator contó al aire que tiene previsto hacer su debut como futbolista en el ascenso de Uruguay, lo que generó un inmediato intercambio con los panelistas y el invitado especial del día, el exfutbolista Jorge Higuain.

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El conductor introdujo el tema recordando su etapa de formación en las divisiones inferiores y el esfuerzo que realizó en su juventud: "Frustrado. No tuve viaje de egresados porque pensaba, no salía los fines de semana, me cuidaba, todo. No llegué. El mes que viene debuto en primera", afirmó ante la mirada atónita de la mesa.

El insólito cruce con Jorge Higuain por el debut

Ante la consulta inmediata de sus compañeros sobre en qué categoría o equipo se daría ese paso, Vignolo especificó: "En Real Montevideo, en Uruguay, primera, cuarta categoría". La confirmación de que se trataba de un proyecto formal desató la incredulidad en el estudio, en particular de Jorge Higuain, quien no dudó en intervenir de manera tajante.

"¿Vos me estás hablando en serio?", preguntó el exdefensor. Ante la insistencia de Vignolo, quien le consultó si no le creía que iba a jugar de forma oficial, Higuain fue por más y lanzó: "¿Pero estás bien? ¿Físicamente? No, no, de la cabeza". La respuesta del conductor fue directa respecto a su anhelo personal: "Sí, Pipa, tengo que cumplir mi sueño. Quiero ser jugador profesional. Quiero poner el sello. Voy a estar en el Guinness".

La advertencia de Oscar Ruggeri y el debate en la mesa

En medio de las risas y bromas, el panelista Oscar Ruggeri también participó del debate para advertirle sobre la exigencia física y la rigurosidad de la competencia. "Le estoy diciendo que lo van a lastimar y él dice que no. Él piensa que en esa división que va a jugar lo van a dejar jugar, va a agarrar la pelota, se va a ir", señaló el exintegrante de la Selección Argentina.

En la charla también intervinieron el panelista Marcelo Sottile y el resto del equipo, entre comentarios sobre los contratos y el funcionamiento del club uruguayo. Pese a las chicanas de sus compañeros y las advertencias sobre la dureza del torneo, Vignolo reafirmó su postura sobre el cierre del fragmento: "A algunos les gustaba ir a Bariloche y cumplir el sueño, a otros les gustaba ir a jugar al vóley, a mí me gusta jugar en primera".