Tras consagrarse con el premio Martín Fierro a la labor periodística deportiva, el conductor Sebastián Vignolo realizó una sentida dedicatoria al aire de F90 por la pantalla de ESPN. El periodista aprovechó los primeros minutos del ciclo para reflexionar sobre el significado del galardón y remarcar que el logro personal es, en realidad, el fruto de una construcción colectiva sostenida en el tiempo.

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En un mensaje dirigido tanto a los integrantes del panel como a quienes trabajan detrás de cámara, Vignolo compartió el reconocimiento obtenido junto a su compañero Diego Latorre, quien también fue distinguido. Conmovido por la premiación, el relator puso el foco en el valor del esfuerzo conjunto y en el respaldo cotidiano que recibe el ciclo televisivo desde hace dos décadas.

El mensaje sobre el trabajo en equipo y la referencia a El eternauta

Durante su intervención, el presentador recurrió a una metáfora para explicar la dinámica que sostiene a la producción del canal deportivo. "Porque yo entiendo que todas las cosas son en equipo. La vida es un trabajo en equipo. El trabajo siempre en equipo da resultado y da frutos", afirmó al comenzar su alocución frente a sus compañeros de estudio.

En esa misma línea, el periodista vinculó su visión profesional con una obra para graficar la necesidad de apoyarse en los demás: "La película El eternauta, que la vi, me dejó una señal, una imagen: es que nadie se salva solo. Y nadie se salva solo de verdad. No hay manera de salvarte solo si no tenés un equipo".

A partir de esa idea, Vignolo diferenció las distintas capas que componen la realización del programa y destacó el rol del personal técnico y operativo. "El equipo es, a veces, el que uno ve, el que trasciende en este momento por intermedio de la televisión, y hay un equipo silencioso que es el que uno no ve, o el que ustedes no ven, pero que uno siente", explicó. Luego enumeró con gratitud: "Ahí está nuestra producción, ahí están nuestros sonidistas, ahí están nuestros camarógrafos, ahí está nuestra familia, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestras madres, nuestros padres".

Veinte años de trayectoria al aire y la diversidad del panel

Al repasar la historia del envío diario, Vignolo puso en valor la vigencia del formato y el acompañamiento ininterrumpido de la audiencia. "En mi caso particular, haciendo este programa desde hace 20 años, programa que tiene un reconocimiento diariamente en la gente que lo elige como el programa más visto a esta hora de todas las señales y del continente, y con las llegadas que tiene por las redes sociales de manera increíble, fantástica", remarcó el conductor en su balance.

Asimismo, destacó la heterogeneidad de los profesionales que lo acompañan en el debate futbolero y el aporte específico que brinda cada figura del panel. El periodista subrayó que comparte el estudio "con gente que ha tenido y que tiene, por supuesto, un recorrido mucho más largo que el mío en el periodismo deportivo, con gente que viene de otra rama, desde la cancha y que han sido futbolistas notables, campeones del mundo, campeón con River de todo, jugador de la Selección Argentina, campeón con San Lorenzo".

En ese sentido, valoró puntualmente el rol que cumple Diego Latorre dentro del equipo de análisis: "Cuando viene Diego Latorre, Diego, aparte de ser un comentarista, es alguien que estuvo en la cancha, por eso este programa se nutre de todos, de periodistas, de jugadores, de exjugadores". También resaltó la presencia de las nuevas generaciones representadas por Morena, a quien definió como "un lujo poder tenerla aquí" y celebró el "placer poder disfrutar de ella, por supuesto debatir como lo hace".

El agradecimiento a la producción y el cierre del galardón

Para concluir su agradecimiento, el conductor insistió en que el premio individual carece de sentido si no se reconoce la labor invisible de quienes coordinan el aire día a día. "Todos ellos, los que están acá y a los que ustedes ven, y todos aquellos que no están viendo en este momento, que son mis productores, los que me hablan aquí al oído permanentemente, que son también mis ojos, son parte de este premio", sostuvo con énfasis.

Por último, cerró su reflexión sobre la estatuilla recibida sintetizando el espíritu colectivo de la distinción: "Este es un premio que me tocó recibirlo de manera individual, pero es un premio que yo no podría tener en mi mano sin ellos, de ninguna manera".