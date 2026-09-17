Polémica en Telefe: figura renunció debido a problemas con un compañero

Eliana Guercio decidió dar un paso al costado en A la Barbarossa y su renuncia generó revuelo puertas adentro de Telefe. La confirmación llegó de la mano de Ángel de Brito, quien en una nueva emisión de LAM reveló los detalles de la salida y dejó en claro que no se trató de una decisión sorpresiva ni tomada a la ligera.

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El anuncio de Ángel de Brito

El conductor contó que Guercio se retiró del grupo de WhatsApp del ciclo conducido por Georgina Barbarossa y se despidió formalmente de sus compañeros antes de confirmar su salida. "Renunció a lo de Georgina, se fue del grupo, le agradeció a todos", relató de Brito, quien aseguró tener acceso a los mensajes que la panelista envió al equipo.

Eliana Guercio abandonó su programa.

Según explicó el periodista, la resolución de Guercio respondió a "varias cosas" y no a un único motivo puntual. Aclaró además que la decisión fue personal y no estuvo vinculada a su participación en Gran Hermano, ciclo en el que también está involucrada: "Eliana decidió irse sola del programa. Si bien estaba por GH, también participaba de los otros temas".

La tensión con Diego Brancatelli

Recién avanzada la nota, de Brito deslizó el dato que explicaría el trasfondo del conflicto: la relación entre Guercio y Diego Brancatelli dentro del ciclo no era buena. El conductor describió una dinámica de roces constantes entre ambos panelistas, que habría desgastado el clima interno del programa. "Parece que cuando hablaba le hablaba por abajo y Eliana se iba calentando y después quedaba como una loca, peleando sola porque el otro le hablaba por abajo", detalló de Brito, quien remarcó que Guercio "tuvo varios encontronazos" y que "nunca cayó bien en el grupo que sí se lleva bien".

Cómo sigue el conflicto

Por el momento, Eliana Guercio optó por mantener perfil bajo y no realizó declaraciones públicas sobre su salida del ciclo del mediodía. Trascendió que en Telefe la forma en que se dio a conocer la renuncia -a través del grupo de WhatsApp y sin previo aviso a la producción- no cayó bien entre los responsables del canal, aunque desde el entorno de la panelista se remarca que la decisión fue exclusivamente suya.

Se espera que en los próximos días la propia Guercio se refiera al tema, mientras que en A la Barbarossa deberán reorganizar el panel tras la salida de una de sus integrantes más mediáticas.