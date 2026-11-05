Piden dadores de sangre: conmoción en el espectáculo por la salud de una figura de C5N

Radio Con Vos difundió un pedido solidario de donantes de sangre para una periodista.

Radio Con Vos realizó un pedido solidario para conseguir donantes de sangre para la periodista Silvia Mercado, quien también participa como panelista de Duro de Domar, el programa de C5N.

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La convocatoria fue publicada este jueves en la cuenta de la emisora en X. "Se necesitan donantes de sangre para nuestra compañera Silvia Mercado", comunicó la radio.

Dónde donar sangre para Silvia Mercado

En la publicación, Radio Con Vos indicó que quienes puedan colaborar deben acercarse a avenida Díaz Vélez 3973, en Almagro, y mencionó a la Clínica Bazterrica.

La emisora no informó el grupo sanguíneo requerido ni los horarios para donar. Tampoco difundió detalles sobre el estado de salud o el diagnóstico de la periodista.

La dirección compartida corresponde a la Fundación Hemocentro Buenos Aires, que tiene convenio con la Clínica Bazterrica. Antes de acercarse, se recomienda confirmar con el centro los horarios y requisitos para la donación.

La trayectoria de Silvia Mercado

Mercado es periodista y escritora. A lo largo de su carrera trabajó en medios gráficos, radio y televisión, y se desempeñó como acreditada en la Casa Rosada para Radio Con Vos.

Además, es autora de libros sobre política y medios de comunicación. En 2026 también comenzó como panelista de Duro de Domar.