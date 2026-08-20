La picante respuesta de La Joaqui ante nuevas consultas por Luck Ra: "Es un..."

Este último miércoles 19 de agosto se desarrolló una nueva edición de la Gala Para Ti, organizada por la revista homónima y a la que asisten diferentes figuras mediáticas de la Argentina, mayormente en lo que al espectáculo respecta. De entre todos los famosos que pasaron por la alfombra roja, destacó La Joaqui, recientemente separada de Luck Ra.
Ante los medios presentes respondió a diversas preguntas, aunque muchas de ellas apuntaron a su ruptura con el cantante de cuarteto, que se dio en un contexto muy polémico por los rumores de Tuli Acosta como posible tercera en discordia (aunque ambos lo desmintieron reiteradamente) y también los ataques erigidos contra el cordobés.
¿Qué dijo La Joaqui sobre su ruptura con Luck Ra?
Al momento de escuchar las consultas sobre su expareja, la exponente del RKT decidió cortar de raíz todos los señalamientos: "Chicos, es un capítulo cerrado, vamos para adelante”. Con una sonrisa en su cara, ante la pregunta de si ya no "lloraba más" (con relación a lo mal que se la vio en sus más recientes apariciones públicas, tanto en su programa de Streaming como en su paso por PH: Podemos Hablar), advirtió: “No, ya cada uno hizo su vida”.
“Si quieren charlamos de otra cosa”, les pidió a los trabajadores de prensa, dando por terminado cualquier tópico con su exnovio o la posibilidad de que ahora esté rearmando su vida amorosa, sin dar tampoco pista alguna de si ella empezó a fijarse en algún otro hombre o si, por el contrario, dispuso su líbido en otros ámbitos.