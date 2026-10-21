Periodista de El Trece reveló el calvario que vivió al ser estafado: “Una pesadilla”

Lucas Bertero, uno de los periodistas de espectáculos más reconocidos de El Trece, sorprendió a sus seguidores al contar en sus redes sociales que atravesó semanas muy difíciles tras haber sido víctima de una estafa virtual. Lejos del tono picante con el que suele analizar la actualidad del mundo del espectáculo, el panelista se mostró vulnerable y decidió exponer su caso para alertar a quienes lo siguen.

{{{htmlAmp}}}

El comunicador arrancó su mensaje con una frase que muchos repiten sin pensarlo demasiado: “A mí no me va a pasar”. Con esas palabras, Bertero reconoció que nunca había imaginado que una situación de este tipo pudiera tocarle de cerca, hasta que finalmente ocurrió.

Lucas Bertero confirmó que fue estafado.

Préstamos, compras y amenazas

Según relató, los delincuentes accedieron a sus datos personales y los utilizaron para solicitar créditos a su nombre y realizar compras de todo tipo. La maniobra, que el propio periodista describió como una modalidad nueva y “muy creativa”, lo dejó con las cuentas vacías y frente a deudas que nunca había contraído.

El periodista ubicó el inicio de todo en una fecha precisa y describió con crudeza lo que vivió desde entonces: “El 7 de septiembre mi vida se convirtió en una pesadilla: fui víctima de una estafa virtual con modalidad nueva, muy creativa por cierto. Créditos a mi nombre y compras de todo tipo”.

En su relato, Bertero también dejó en claro el impacto emocional que le provocó la situación. “Solo tenía preguntas, pánico y culpa. ¿Cómo es que cualquiera puede hacer lo que quiera con mis datos?”, se preguntó. Y agregó un detalle que agravó aún más el panorama: “Cuentas vacías, préstamos millonarios y amenazas. Un infierno”.

Lucas Bertero contó como fue estafado.

El agradecimiento y la advertencia

Con el correr de los días, el conflicto parece haber comenzado a encauzarse. El panelista aseguró que hoy está “volviendo a su vida” y no dudó en reconocer públicamente a quienes lo acompañaron en el proceso: “Gracias Martín Leguizamón y Fernando Burlando; gracias banco Macro por la investigación. Infinitas gracias”.

Sin embargo, el mensaje más fuerte de su descargo llegó al final, cuando dio vuelta la frase con la que había empezado. “Y si les sirve mi experiencia estén alerta siempre porque hay que pensar, lamentablemente, que a mí sí me puede pasar”, cerró Bertero, en una reflexión que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores.

El caso del periodista se suma a una larga lista de denuncias por fraudes digitales que se multiplican en el país, donde las bandas apelan a métodos cada vez más sofisticados para apropiarse de datos personales y vaciar cuentas en cuestión de horas.