Periodista de El Trece contó la verdad sobre Santiago Maratea: "No me asusta"

Fernanda Iglesias volvió a hablar del cruce que mantiene con Santiago Maratea y lo hizo con un tono que ella misma eligió. La periodista habló en Puro Show (El Trece) después de que el conflicto escalara en los últimos días. Su respuesta incluyó una advertencia, un pedido concreto y una frase que no pasó desapercibida.

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El enfrentamiento llegó después de la polémica que involucró a Maratea y a la China Ansa, que tuvo mucha repercusión en la prensa. Uno de los cruces más fuertes fue el de Iglesias con el influencer, que escaló durante los últimos días. Ahora, en una nueva emisión del programa, ella decidió responder.

Fernanda Iglesias destruyó a Santiago Maratea.

¿Qué dijo Fernanda Iglesias sobre Santiago Maratea?

Iglesias empezó marcando una diferencia de estilo. “Voy a responder en un tono tranquilo y no sobrador como le gusta hacer a él, porque la verdad que yo tampoco tengo nada para ocultar”, dijo. Y recordó cómo fue su trabajo con el tema del refugio: “Cuando conté lo que pasó en el refugio conté lo que había pasado, él vino a este programa, yo hice mi trabajo”.

La periodista habló de la posibilidad de una denuncia. “Si él me quiere denunciar por daños y perjuicios que lo haga, pero que me avise, que no salga a decirlo en Instagram diciendo que no fui a la mediación”, sostuvo. Y aclaró dónde no habría ido: “A un lugar donde nunca me convocaron, nunca fui notificada. Te juro que si vos vas voy volando”.

Iglesias aseguró que no tiene miedo de llegar a la Justicia. “Cada vez que alguien me amenaza o me sugiere que me va a hacer una denuncia yo le digo a todos que la hagan, porque la verdad se va a saber en la Justicia”, afirmó. Y agregó: “No tengo nada que ocultar, no miento, no intento perjudicar a nadie. Todo lo que digo está validado y chequeado”.

“No me asusta”

Después apuntó a la tensión que, según dijo, se generó en redes. “No me asusta, al contrario, me divierte ir a una mediación con vos. Te paso mi dirección porque estoy tranquila de ir a una mediación con vos”, expresó. Y sumó: “Hiciste este video para que la gente me insulte y lograste tu cometido. No fui notificada de ninguna denuncia, la recibiré si me la mandan e iré muy contenta a ver de qué se trata”.

El pedido de rendición de cuentas

Para cerrar, Iglesias le hizo un pedido directo a Maratea. “Santiago, presentá la rendición de cuentas y se acaba el tema. Evidentemente no la tenés, no la podés hacer”, dijo. Y explicó su planteo: “Se dijo que el dinero que vos recaudaste es mucho más de lo que costó lo que se hizo. Hay algunos remanentes ahí que no se sabe qué pasó. Dijiste que ibas a hacer una rendición de cuentas y no la hiciste”.

Insistió en que, según ella, el problema tiene una salida simple. “Cuando vos usás fondos que no son tuyos tenés que rendir cuentas, no hiciste una ONG porque hay que rendir cuentas. Acá es muy simple, se rinden cuentas y se acaba la historia”, concluyó.