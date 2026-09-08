Periodista de TN explotó contra su ex pareja y lo expuso en redes sociales: "Encubrir una relación"

Guadalupe Vázquez, periodista de TN, decidió romper el silencio y apuntó fuerte contra su ex pareja, el modelo Mario Guerci, tras el cruce público que ambos protagonizaron en las últimas horas. Todo comenzó cuando Guerci presentó a su nueva novia, Lau Ballesteros, y aseguró que no hubo superposición de fechas entre ese vínculo y el que mantuvo previamente con Vázquez.

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La respuesta de Guerci

Ante las versiones que circulaban, el modelo le envió un extenso mensaje a Pampito, que fue leído al aire en Puro Show (El Trece), donde intentó ordenar la cronología de los hechos. "Entiendo que la información que dijeron en su programa sobre mi persona es lo que les llegó, por lo que me siento en la obligación de contar la cronología real de los hechos para dejar fuera cualquier tipo de malos entendidos", escribió. También apuntó a proteger a su hijo menor de edad y a los hijos de su actual pareja, "que también son chiquitos y pueden verse afectados por estos dichos que son falsos".

Guada Vázquez destrozó a Mario Guerci.

Guerci detalló que la relación anterior terminó tras un viaje a Cataratas en mayo, cuando decidió alejarse, y que a Laura la conoció en un evento de trabajo, no por redes sociales. "Es lamentable cómo desvalorizan a una mujer que no conocen, siendo que es una excelente persona y madre", cerró.

La carta letal de Guadalupe Vázquez

Lejos de quedarse callada, Vázquez le envió una extensa carta pública a Fernanda Iglesias con una respuesta filosa para su ex. "Me causa gracia la trascendencia que tomó este sainete porque ni él ni yo somos relevantes en el medio, mucho menos la otra señora", arrancó.

Y fue más allá: "El único que se beneficia con el silencio o con la confusión es el que miente, no el que dice la verdad. Acá se está intentando crear confusión y desviar la atención de lo importante para encubrir una relación que comenzó y se mantuvo durante meses como clandestina. No es la mía, simplemente porque yo no mantengo ni mantuve ese tipo de vínculos".

La periodista también remarcó que fue ella quien publicó en su Instagram las imágenes del viaje a Cataratas en tiempo real, con la fecha correspondiente, para desmentir cualquier versión sobre fechas alteradas. "Extraño sería que sea yo misma quien luego salga a mentir sobre esas fechas, algo tan fácilmente corroborable", cerró, dejando la polémica más caliente que nunca en el ambiente del espectáculo.