Alex Pandev: "Soy una chica enamorada del amor"

Nacida en Israel, formada en Francia y encantada con Argentina, la actriz, cantante, compositora, dramaturga y guionista Alex Pandev despedirá el miércoles 22 el ciclo de funciones de "La vida no viene sola" en Borges 1975, a la vez que anuncia una nueva presentación del espectáculo para el 4 de marzo en el Teatro del Concejo de San Isidro.

Acompañada por el piano de Riki Prost y con el aporte de la directora Lía Jelín para la puesta del show, Pandev asume una comedia que refiere al amor en sus distintas vertientes y facetas porque, como confiesa a Télam, "soy una chica enamorada del amor".

"A pesar de que estamos rehenes de los algoritmos, los latidos del corazón no cambian y las historias de amor se venden como nunca. Después de mi show las mujeres se acercan para decirme que ellas también van a encontrar el amor un día porque doy fuerza y perspectivas por un amor que puede ser rosa, rojo, negro, carne y huesos pero en modo de comedia, es un regalo. Para el público y para mí", resume la artista.

"La vida no viene sola" cumplió una larga temporada de miércoles en la sala porteña Borges 1975, donde pasado mañana desde las 21 ofrecerá una última velada veraniega para celebrar lo que define como "una etapa importante para mi desarrollo artístico argentino".

Sin embargo, a la provocativa propuesta generada por la intérprete capaz de asumir lo teatral y lo musical con la misma apasionada eficacia, le queda otra noche prevista para el sábado 4 de marzo a las 19.30 en el teatro sito en 9 de Julio 512 de San Isidro y la posibilidad de nuevas recreaciones en otras ciudades argentinas.

En pareja con el percusionista cordobés de jazz Minino Garay (también radicado en París), Alex asegura que antes de vincularse como el músico desconocía los contornos de la cultura argentina "pero gracias a Minino tengo el corazón un poco porteño".

Télam: ¿La combinación de disciplinas es algo que te define desde siempre o de qué modo fue tomando cuerpo y forma?

Alex Pandev: Desde siempre, aún cuando estudiaba en el Conservatorio de París. Y tengo todavía una larga vida delante mío para multiplicar más mi eclecticismo. Pero siempre con gran exigencia y disciplina. Está simplemente en mi ADN.

T: ¿Atribuís ese abanico expresivo y cultural que te habita a tus raíces y a tu propia historia?

AP: Nunca lo pensé ni lo investigué. No soy una chica que se analiza a sí misma. A veces pierdo, a veces gano, no miro nunca detrás de mí. Si luchás podés perder, si no luchás estás perdida. Mi parte pluricultural y mis ascendentes me dan la personalidad almodovariana que dicen que tengo.

