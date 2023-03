Cibrián estrena la obra "Pepe con Pepe", un homenaje a su historia y a la de sus ancestros

(por Romina Grosso).- El dramaturgo, director teatral y actor Pepe Cibrián volverá a escena y estrenará este sábado a las 20 en la sala porteña Timbre 4 "Pepe con Pepe", un espectáculo íntimo en el que hará un recorrido por su vida personal y profesional, al que definió como un "homenaje a mí, a mis padres, a mi historia y a siete generaciones de teatro".

En un presente que lo encuentra "vital" y lleno de proyectos, el actor presenta esta pieza en la que propone desde impronta personal y excéntrica un viaje por los momentos que marcaron su camino: sus inicios en la profesión, anécdotas de sus padres (la actriz Ana María Campoy y el actor Pepe Cibrián), sus éxitos y fracasos, su emblemático recitado de "Marica" en el Senado y su lucha contra el cáncer.

"Es una obra de vivencias, que están llenas de humor. de ternura. de guerra. de cosas que la gente desconoce, y de allí es que a mis 75 años consideré que estaba bien que la hiciera y además en un espacio así", expresó Cibrián en diálogo con Télam.

En esta puesta que se podrá ver los sábados a las 22 y los domingos a las 20 en la sala ubicada en México 3554, del barrio de Boedo, la música tendrá un lugar relevante, ya que el actor estará acompañado por el pianista Daniel Pragier, quien interpretará canciones que marcaron la vida del protagonista.

La obra mostrará el detrás de escena, de un actor llegando a su camarín previo a un estreno, y mientras muestra cómo vive esos momentos anteriores a salir a escena.

Considerado el máximo referente del género musical en país, Cibrián nació en La Habana, Cuba, durante una gira de sus padres, y sigue disfrutando de la vigencia de "Drácula", que estrenó junto a Ángel Mahler en 1990 en el Luna Park, e iniciará en abril una nueva gira aniversario por todo el país.

En tono reflexivo, el director habló con esta agencia sobre la importancia del afecto que recibe del público, de sus ganas de seguir trabajando y de los detalles de esta nueva puesta en la que muestra su lado más íntimo.

Télam: ¿Cómo fue el proceso de armar "Pepe con Pepe"? ¿La obra está atravesada por un halo de melancolía?

Pepe Cibrián: Todo homenaje tiene melancolía, lo cual no quiere decir tristeza, no es triste. Es una obra de llena de la lucha, de la profesión de la vida, de anécdotas muy divertidas, de historias jamás sospechadas que hayan vivido mis padres o yo o mis ancestros o la gente de teatro; son canciones que tienen que ver con los textos que se van sumando, es el poema del Senado de la Nación, "Marica", es fotos, música con Daniel Pragier, un gran pianista, es un espacio que es un gran camarín (porque se supone que en una hora y media tengo que estrenar), y son todas son todas esas sensaciones vividas desde mi más tierna infancia.

T: ¿Con qué criterio elegiste las canciones de esta puesta?

PC: Son las canciones que están acordes con lo que plantea el texto, la mayoría son de Ángel (Mahler) y mías, no de las más renombradas, y otras que son de otros espectáculos como "El hombre de la mancha", "Gipsy" y "La jaula de las locas", pero que tiene que ver profundamente con lo que la obra está contando.

T: ¿Cómo describirías la experiencia de trabajar con Daniel Pragier?

PC: Daniel es un gran compañero, no es simplemente un pianista; él participa, jugamos, tenemos relación con el público, es un hombre muy creativo que ha acompañado a Roberto Moldavsky y a mucha gente muy importante. Nos divertimos mucho ensayando y preparándolo junto a Alejandro Andolfi que es el productor y organizador de todo este hecho.

T: ¿Cómo vivís la experiencia de volver a subir a escena?

PC: Subir a escena es parte de mi vida, porque yo nací casi en un escenario, de hecho mis primeros pasos lo di en el Teatro Colón de Bogotá (Colombia), literalmente. Como dice un personaje, el teatro es mi vida, así que por supuesto es mágico.

T: ¿Cómo definirías este presente de carrera?

PC: este presente tiene que ver con seguir proyectando y luchando, voy a cumplir 75 años, no me siento joven de 20, me siento un hombre muy vital con muchas ganas de seguir luchando, sabiendo del paso del tiempo, sabiendo donde está uno en la línea que se supone que marca lo que a uno ha vivido y lo que queda por vivir, pero en esa línea soy un hombre muy feliz, miro para atrás y me siento muy conforme y orgulloso de lo que he hecho. Tengo seis proyectos, junto a Daniel Macon, junto Alejandro Andolfi, a mi pareja Nahuel Lodi, a Néstor Vitola que es el director del teatro Seminari de Escobar, o mis seminarios en el teatro el Cubo en marzo o esta obra que están personal, me pareció eso de que sea yo conmigo mismo.

T:¿Cómo recibís el afecto del público?

PC: El afecto del público siento que es muy profundo. Realmente me retiraría si después de tantísimos años y después de todos los que me antecedieron, no hubiese un reconocimiento a la lucha desde la mejor buena voluntad y sin sentirnos importantes, pero si aportantes a la cultura, desde mí a la sociedad por la ley igualitaria u otras circunstancias que me llevaron a ser Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires o a recibir el reconocimiento del Senado de la Nación, cosas impensadas para mí, alucinantes. Creo que el cariño del público es el mayor galardón que he recibido.

Con información de Télam