El conductor Eduardo Feinmann lanzó una dura crítica contra las autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires tras conocerse la realización de un acto y la colocación de un monumento en memoria del dirigente Mario Roberto Santucho. La controversia fue planteada al aire durante la emisión de su programa Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre, donde manifestó su absoluto desacuerdo con la iniciativa impulsada en el ámbito académico.

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Acompañado en la mesa por la locutora María Isabel Sánchez, el periodista apuntó de manera directa contra la decana de dicha casa de estudios, Ana Arias, a quien responsabilizó por avalar institucionalmente la actividad en la sede universitaria.

El cuestionamiento al homenaje en Ciencias Sociales

Durante su intervención, Feinmann rechazó de plano que se rinda tributo a la figura del líder guerrillero en el marco de las actividades vinculadas a la vida democrática del país. El conductor calificó la figura de Santucho como "una patada en el hígado de la democracia" y remarcó enfáticamente: "Fue un delincuente, un asesino".

En esa misma línea, el periodista detalló que el evento "fue realizado y convocado por la decana del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Sociales, que se llama Ana Arias". Asimismo, señaló que la funcionaria universitaria "respalda el homenaje y es más, ella va a permitir que se instale una escultura para recordar a Santucho en el patio interno de la sede de Constitución".

Ante la intervención de Sánchez, quien calificó el hecho como "un escándalo" y deslizó que las facultades actúan amparadas en que "son autárquicas", Feinmann interpeló directamente a la autoridad académica sobre la administración de los recursos estatales. "Señora, perdón. Los contribuyentes de todo el país son los que pagan su sueldo y la universidad pública", sostuvo.

Financiamiento estatal y acusaciones políticas

El conductor profundizó su postura respecto del uso de las instalaciones públicas y la representatividad ciudadana en la toma de decisiones dentro de la casa de altos estudios. "No es suya la facultad, señora. Y los argentinos, la gran mayoría de los argentinos no quiere ni el homenaje, ni la escultura de este tremendo asesino en una universidad pública que pagamos todos con nuestros impuestos", sentenció al definir la situación como "el tema número uno".

Hacia el final del debate radial, Feinmann vinculó a la decana de Ciencias Sociales con un espacio político determinado. "Parece que Arias tiene vínculos con el peronismo porteño", afirmó en el cierre del segmento, para luego concluir de manera crítica: "Qué raro que el peronismo esté al lado de los asesinos... de los chorros y de los asesinos".