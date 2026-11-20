Georgina Barbarossa y Miguel "El Vasco" Lecuna compartieron 26 años de pareja y formaron una familia junto a sus hijos.

La vida de Georgina Barbarossa quedó marcada por una tragedia que cambió para siempre su historia familiar. La actriz y conductora perdió a su pareja, Miguel "El Vasco" Lecuna, en un violento episodio ocurrido en Buenos Aires. A 25 años de su muerte, su recuerdo continúa presente en su familia.

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Quién era Miguel "El Vasco" Lecuna, el marido de Georgina Barbarossa

Miguel "El Vasco" Lecuna fue el empresario que compartió 26 años de su vida con Georgina Barbarossa. Durante ese tiempo, la pareja construyó una familia y tuvo dos hijos mellizos, Juan y Tomás. Además, Lecuna era padre de Lucrecia, fruto de un matrimonio anterior.

La relación entre la actriz y el empresario se extendió durante más de dos décadas, en las que compartieron proyectos, momentos familiares y la crianza de sus hijos. Sin embargo, aquella historia tuvo un desenlace inesperado y doloroso que transformó la vida de Barbarossa.

El episodio ocurrió el 2 de noviembre de 2001, una fecha que quedó grabada en la memoria de la conductora por una coincidencia especialmente dolorosa: ese mismo día Juan y Tomás celebraban su cumpleaños.

Cómo murió el marido de Georgina Barbarossa: el violento asalto en Palermo

El 2 de noviembre de 2001, Miguel Lecuna tomó un taxi en el barrio porteño de Palermo. Durante el trayecto, dos delincuentes lo interceptaron con una camioneta y abordaron el vehículo por las puertas traseras.

Los asaltantes amenazaron al empresario con un arma blanca e intentaron robarle sus pertenencias. Según trascendió, Lecuna se resistió al ataque y se produjo un forcejeo dentro del automóvil.

En medio del episodio, los delincuentes lo hirieron con varias puñaladas. Después, arrojaron su cuerpo en la esquina de Gorriti y Sánchez de Bustamante, donde fue encontrado y asistido por un efectivo policial.

El policía dio aviso al SAME, que trasladó al empresario hacia el Hospital Rivadavia. Sin embargo, las heridas sufridas durante el ataque eran demasiado graves y Vasco Lecuna murió antes de llegar al centro de salud.

La noticia significó un golpe devastador para su familia y, especialmente, para Georgina, que esperaba reunirse con sus seres queridos para celebrar el cumpleaños de sus hijos.

La desgarradora frase de Georgina Barbarossa sobre la muerte de su pareja

A 25 años del asesinato, Georgina Barbarossa homenajeó a Miguel Lecuna con un emotivo mensaje en sus redes sociales y recordó el amor que los unió.

Con el paso de los años, Georgina Barbarossa recordó en distintas oportunidades cómo recibió la noticia y reconstruyó las circunstancias de aquella jornada.

En uno de sus testimonios, la actriz relató la dolorosa coincidencia entre sus actividades laborales y el momento en que ocurrió el crimen: “Yo salí de un estudio de televisión y era el día más feliz de mi vida porque iba a celebrar el cumple de mis hijos. A través del celular le había dicho ‘Vasco es tarde’ y él ya estaba muerto”.

Sus palabras reflejaron el impacto de una pérdida que ocurrió de manera repentina y que dejó a la familia atravesada por el dolor. La muerte de Lecuna también significó un cambio profundo en la vida de Juan y Tomás, que eran chicos cuando perdieron a su padre.

El homenaje de Georgina Barbarossa a Vasco Lecuna a 25 años de su muerte

En noviembre de 2026 se cumplieron 25 años del asesinato de Miguel Lecuna. Para recordar a quien fue su compañero durante 26 años, Barbarossa compartió una publicación especial en su cuenta oficial de Instagram, donde reunió distintas fotografías de ambos.

“25 años. Parece ayer, parece un siglo”, escribió la conductora al comienzo del mensaje. Luego agregó: “25 años Vasquito, te extrañamos todos los días, pero te siento cerca. Te honro, te amo. Te amamos”.

Finalmente, dedicó unas palabras a los hijos que tuvieron juntos y a la familia que construyeron: “Gracias por Tomás y Juan. Por Lucrecia”.

El homenaje volvió a poner de manifiesto la importancia que Vasco Lecuna tuvo en la vida de Georgina Barbarossa. A pesar del tiempo transcurrido, su recuerdo permanece ligado a la historia familiar y al cariño de quienes lo acompañaron.